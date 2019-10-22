"Перед очима 2013-2014": як користувачі відреагували на новий кліп Бумбокс "ДШ" – відео

Український гурт "Бумбокс" 22 жовтня презентував свою нову відеороботу під назвою "ДШ". Пісня, на яку було покладено новий кліп, вийшла ще на початку вересня та вже стала однією з найулюбленіших в прихильників групи.

Відеокліп гурту "Бумбокс" став четвертим в рамках промокампанії альбому "Таємний код: Рубікон". Режисером нової роботи став Станіслав Гуренко, який вже втретє співпрацює з музикантами. За словами лідера гурту Андрія Хливнюка, вся знімальна команда чудово втілила в життя їхню головну ідею – берегти те, що маєш, і йти всупереч встановленим "нормам".

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Головний герой зустрічається зі своїм страхом втратити найважливіше. Як і всі ми, він, метафорично, поставлений перед вибором між обов'язком і сумлінням. Як часто ми втрачаємо землю під ногами, прагнучи хибних цілей, ідемо на поводу, так званої, суспільної думки, у той, чи інший спосіб, стаємо ворогами самим собі? Ідея відео в тому, щоб нагадати собі про справжні пріоритети i ні в якому разі не ставити на ваги найдорожче,

– поділився думками фронтмен гурту Андрій Хливнюк.

Режисер Станіслав Гуренко у свою чергу додав, що зйомки нового кліпу для "Бумбокс" виявились найважчими, а сценарій для ролика переписувався не один раз. "Коли йдеться про музичні кліпи, я беруся працювати тільки з тими артистами, музика яких мені близька. Трек "ДШ" виявився дуже сильним і не найлегшим для мене в моральному плані, було складно не пропускати його через себе, не рефлексувати", – зазначив творець кліпу.

Зйомки відеокліпу "ДШ" відбувались два дні – 23 і 24 вересня – на паркінгу ТЦ "Атмосфера", на майданчику "Кінодром" кіностудії Довженка, в переході біля метро "Університет" у Києві та вдома у селі в продюсера кліпу Олексія Согомонова.

Бумбокс – ДШ: дивитись відеокліп онлайн

Додамо, що в першу годину після публікації відеокліпу "ДШ" на фейсбук-сторінці гурту "Бумбокс" підписники почали активно ділитись враженнями: "Дякую. Глибоко, чуттєво і як завжди", "Дякую! Влучно", "У саму душу, до мурашок. Захват!", Дякую, дуже пронизливо!", "Дуже круто", "Від неї і так пробирало до кісток, а тепер ще більше", "Я в кінці пустила сльозу. Засмучуєте мене тут на роботі", "Якщо до цього прислухається хоча б одна людина – вже буде не даремно", "Сильно, хлопці, сильно!". Деякі з шанувальників у сюжеті відеокліпу розгледіли буремні часи українського Євромайдану, де відбувались масові побиття на Майдані Незалежності в Києві: "Реально перед очима 2013-2014", "Мурахи, на завершенні кліпу згадалися 2013-2014 роки. Боляче".