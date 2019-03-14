Перед смертю Люк Перрі планував весілля зі своєю коханою: відома дата

Кохана зірки популярних американських серіалів Люка Перрі досі оговтується від смерті актора. У західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що пара планувала одружитись після майже 12 років стосунків.

Як повідомляє TMZ, Люк Перрі планував вдруге піти до вівтаря. Він освідчився своїй коханій Венді Медісон Бауер та незадовго до смерті встиг назначити дату урочистої церемонії.

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Інсайдери таблоїда стверджують, що весілля голлівудської пари мало відбутись 17 серпня 2019 року. Люк Перрі та Венді Медісон Бауер планували скромну церемонію у Лос-Анджелесі. Закохані навіть встигли розіслати перші запрошення гостям.

Що відомо про смерть Люка Перрі

Голлівудського актора, відомого за роллю Ділана у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", госпіталізували з інсультом 27 лютого. За збігом обставин, Люк Перрі потрапив саме до тої лікарні, де раніше знімався у серіалі "Рівердейл" (2017-2019). Упродовж майже тижня медики боролись за життя знаменитого красеня, однак здоров'я його погіршився.

4 березня родичі та представники Люка Перрі оголосили про його смерть. Помер актор у колі своїх найближчих родичів – дітей Джека і Софі, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та матері. Саме вони прийняли складне рішення та дали згоду на відключення його від апаратів штучного підтримання життя.

Чимале майно 52-річний Люк Перрі заповів своїм дітям від першого шлюбу. Люк Перрі склав відповідні документи ще у 2015 році, коли лікарі підозрювали, що він має онкохворобу. У заповіті актор не вказав наречену Венді Медісон Бауер. Попри таке рішення коханого жінка дала щемливий коментар, зазначивши, що з Люком Перрі провела найщасливіші роки свого життя.

Останні 11,5 років з Люком були найщасливішими в моєму житті, і я рада, що провела цей час з ним. Хочу подякувати його дітям, сім'ї і друзям за їх любов і підтримку. Ми знайшли розраду один в одному і в усвідомленні того, що в нашому житті присутня ця незвичайна людина. Його дуже не вистачає,

– зазначила Венді Медісон Бауер.