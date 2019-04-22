Переможець Голосу країни 9 сезон – Оксана Муха

В Україні відгриміло феєричне вокальне шоу – "Голос країни 9 сезон". За результатами глядачів, перемогу в популярному проекті здобула Оксана Муха, яка представляла команду Дана Балана.

На кастинги "Голосу країни 9 сезон" прийшло чимало талановитих вокалістів, однак не всі вони зуміли потрапити до фіналу шоу. Всього четверо учасників вибороли собі шанс позмагатись за головну перемогу, зокрема, Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник та Андрій Хайат. Кожен із них представляє команду одного зіркового тренера.

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Упродовж тижня Потап, Монатік, Дана Балан та Тіна Кароль готували своїх підопічних до вирішального шоу. Відтак учасники постали перед глядачами з ефектними постановками, що приголомшили красою. Не менший захват викликали й пісні у виконанні артистів, за які глядачі активно віддали свої голоси.

За результатами голосування, перемогу виборола представниця команди Дана Балана – Оксана Муха. Львів'янка забрала головний кубок з мінімальним відривом від Карини Арсентьєвої. Суперфіналістка отримала головний приз "Голосу країни-9" – 3-кімнатну квартиру у Києві та шанс потрапити на велику сцену.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивитись онлайн – виступ переможця шоу Оксани Мухи

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Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивитись онлайн – дует Оксани Мухи та Дана Балана

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.