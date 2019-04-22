Переможець Голосу країни 9 сезон – Оксана Муха

525 Читать новость на русском
Переможець Голос країни 9 сезон – хто переміг у 2019 році - Україна
Голос країни 9 сезон: переможець шоу – Оксана Муха / LifeStyle 24

В Україні відгриміло феєричне вокальне шоу – "Голос країни 9 сезон". За результатами глядачів, перемогу в популярному проекті здобула Оксана Муха, яка представляла команду Дана Балана.

На кастинги "Голосу країни 9 сезон" прийшло чимало талановитих вокалістів, однак не всі вони зуміли потрапити до фіналу шоу. Всього четверо учасників вибороли собі шанс позмагатись за головну перемогу, зокрема, Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник та Андрій Хайат. Кожен із них представляє команду одного зіркового тренера. 

Читайте також: Голос країни 9 сезон 14 випуск: як пройшов грандіозний фінал шоу

Упродовж тижня Потап, Монатік, Дана Балан та Тіна Кароль готували своїх підопічних до вирішального шоу. Відтак учасники постали перед глядачами з ефектними постановками, що приголомшили красою. Не менший захват викликали й пісні у виконанні артистів, за які глядачі активно віддали свої голоси. 

За результатами голосування, перемогу виборола представниця команди Дана Балана – Оксана Муха. Львів'янка забрала головний кубок з мінімальним відривом від Карини Арсентьєвої. Суперфіналістка отримала головний приз "Голосу країни-9" – 3-кімнатну квартиру у Києві та шанс потрапити на велику сцену. 

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивитись онлайн – виступ переможця шоу Оксани Мухи

Читайте також: Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивитись онлайн – дует Оксани Мухи та Дана Балана

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.

blog_ava
Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
21 квітня
54344
Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
21 квітня 17:21 Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
841
Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
21 квітня 16:03 Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
1844
Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
21 квітня 15:01 Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
Юлія Михайлова 5630
Вибори президента України: як зірки голосували у другому турі
21 квітня 14:20 Вибори президента України: як зірки голосували у другому турі
3771
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
21 квітня 11:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 6388
Новини
Більше новин
Залиште відгук