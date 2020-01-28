Переможець "Голосу країни-1" Іван Ганзера потрапив у ДТП: ніхто не постраждав

Український співак Іван Ганзера, який у 2011 році був переможцем першого сезону "Голосу країни", потрапив у ДТП. Аварія сталась, коли він з дружиною їхав на концерт у Полтаву. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 Іван Ганзера розповів деталі інциденту. За його словами, аварія сталась неочікувано, а зіткнення з іншою автівкою неможливо було уникнути. Винуватцями ДТП були іноземці, які не розуміли ані української, ані російської мов. Документів із собою чи страховки на машину вони не мали, а технічний паспорт був зареєстрований на окупованій території Донбасу.

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"Ми їхали, наше авто підрізали. За кермом була дружина. Банальна ситуація на дорозі. У салоні машини, яка це зробила, були люди арабської зовнішності, які зовсім не розмовляли російською чи українською мовами. Все, що у них було з документів – це техпаспорт, зареєстрований у Макіївці, на непідконтрольній Україні території. Страховки не було. Поліції так і не дочекались, очікували на патрульних 1,5 години і поїхали", – поділився Іван Ганзера.

Артист додав, що правоохоронці перетелефонували йому та пояснили, що на момент виклику не було вільних екіпажів. Наразі машина Івана Ганзери знаходиться на СТО, а ремонт її співак здійснюватиме за власні кошти, бо довести провину іноземців фактично неможливо.

В нас не було відеореєстратора, тому довести, що вони зробили небезпечний маневр – неможливо. За правилами, скоріше ми винні, бо можна сказати, що не тримали дистанції. Але як її можна тримати, якщо людина тебе обганяє і перед тобою різко зупиняється. Ми гальмували, але зіткнення неможливо було уникнути,

– пояснив він.

Зіркове подружжя відбулось переляком та незначними подряпинами. Наразі дружина Івана Ганзери, як і сам співак, оговтуються від пережитого.

"Відбулись легким переляком. Дружина боїться поки дивитись на машини. Це в неї вперше в житті, вона дуже акуратно їздить, повільно. Тому, мені здається, в нас все так обійшлось, тільки матеріальною шкодою", – додав Іван Ганзера.

Що відомо про Івана Ганзера?

Народився талановитий вокаліст на Харківщині. Чималу славу він здобув після участі у першому сезоні "Голосу країни". Іван Ганзера обрав команду Діани Арбеніної, хоч на його виконання пісні "А ми удвох" обернулись всі зіркові тренери. У фінальному випуску за престижну статуетку та звання переможця "Голосу країни" він поборовся з Антоніною Матвієнко.



Та на вокальному конкурсі артист не зупинився. У 2012 році Іван Ганзера випустив дебютний альбом "Я не могу тебя терять", а вже за рік у мережі з'явився його перший кліп. У 2015-му співак презентував платівку "Хто має долар, сало їсть", з якою активно гастролює містами України. Іван Ганзера став артистом, який найчастіше виступав для українських військових на Сході України.