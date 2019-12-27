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Переможець 9 сезону "Мастер Шеф" Сергій Денисов: біографія учасника

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Переможець 9 сезону "Мастер Шеф" / Lifestyle24

Переможцем 9 сезону "Мастер Шеф" став мужній хлопець Сергій Денисов. Давайте згадаємо його шлях на проєкті "Мастер Шеф"!

Переможцем 9 сезону "Мастер Шеф" став суперфіналіст Сергій Денисов!

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Хлопець вирішив готувати у суперфіналі 9 сезону "Мастер Шеф" ті страви, які знає та полюбляє готувати. Сергій поєднав у своєму суперфінальному меню кавказьку та українську кухню. На закуску обрав кавказький Кучмач. Головною стравою стала вирізка ягняти з грузинським Чимічулі. А на десерт Сергій вирішив зробити Чурчхелу, та не у звичному для всіх вигляді, а на ресторанний манер.

Ектор Хіменес-Браво був у захваті від головної страви переможця, ягнятина була ніжна, Чимічулі підкреслювало ніжний та водночас пряний смак страви.

Шлях учасника на проєкті не був легким, проте Сергій завжди залишався справжнім чоловіком та допомагав іншим.

Молодий та перспективний 26-річний Сергій родом із Батумі. Проте, саме Україну вважає своєю домівкою. До проєкту "Мастер Шеф", Сергій працював менеджером у ресторані, але йому завжди подобалась кулінарія.

Сергій марить кулінарією, та пішов на велику авантюру взявши участь у проєкті, втративши хорошу ділову пропозицію. Le Cordon Blue – ось головна мета Сергія Денисова. Та вона збулась! Вітаємо Сергія Денисова з перемогою у проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону.

До речі, дівчата, хлопець холостяк та зараз у активному пошуку другої половинки!

 

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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