Переможець відбору Євробачення-2018 неочікувано змінив імідж: фото

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MELOVIN
MELOVIN / Instagram / @melovin_official

Український виконавець MELOVIN (Констянтин Бочаров) вирішив освіжити свій зовнішній вигляд, пофарбувавшись з темного кольору волосся у сивий.

Скандал навколо цьогорічного Національного відбору в Україні ще досі не вщухає. Однак неочікувані зміни в своєму апмплуа вирішив зробити переможець відбору 2018 року MELOVIN. Понад рік артист мав насичено темний колір волосся, яке дуже пасувало до його сценічного образу та однієї лінзи в лівому оці. 

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Варто додати, що окрім нового кольору волосся та помітно темніших та густіших брів у його носі з'явилась сережка. Можливо, це лише кліпс, однак такий образ дуже сподобався його "меловінаторам". Саме до них MELOVIN привітався у тексті під дописом.

MELOVIN
MELOVIN змінив імідж / Instagram / @melovin_official

Варто додати, що у вересні 2017 року його востаннє бачили з рожевим міліруванням волосся, а перед цим – з чорно-білим. А влітку 2018 року змінив голубу лінзу в одному оці на чорну і носить її дотепер. Ще раніше MELOVIN зізнавався, що його праве око – справжнє, а ліве, в якому лінза, символізує мистецтво.

Немає ніякої колекції, просто кілька банок із лінзами біло-блакитного кольору. Раніше були й інші, але мені стало це нецікаво. Люди придумали, що в мене в очах лінзи різного кольору, а насправді я завжди носив лінзу тільки в одному оці,
– розповідав Бочаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

Хто такий MELOVIN?Констянтин Бочаров народився 11 квітня 1997 року в Одесі. Його творче ім'я MELOVIN є поєднанням імені всесвітньо відомого дизайнера Маквіна (який є його кумиром) та свята Хелловіну. Також творчий псевдонім Александра Маквіна походить від назви його улюбленого гурту Queen. За результатами глядацького голосування став переможцем 6 сезону "Х-фактор". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, MELOVIN’а також обрали представником України на 63-тьому пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії з піснею "Under The Ladder". Там він посів 17 місце.

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Теги: LifeStyle Краса
Джерело: LifeStyle 24
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