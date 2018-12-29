Х-фактор 9 сезон 18 випуск: гурт ZBSband став переможцем шоу

Українське шоу "Х-фактор" 9 сезон завершило пошуки унікальних голосів країни. 29 грудня на каналі СТБ відбувся останній прямий ефір цього сезону. У 18 випуску шоу назвали довгоочікуване ім'я переможця проекту – ним вперше став гурт ZBSband.

Під час грандіозного шоу "Х-Фактор" 9 сезон 18 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту.

Суперфінал "Х-фактор" 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: (відео завантажиться пізніше)

За правилами шоу, під час прямих ефірів кожен із учасників виконує одну або декілька композицій, але їхню долю вирішують вже не судді, а глядачі. Протягом цілого тижня глядачі мали можливість проголосувати за свого улюбленого виконавця або гурт, який став би переможцем проекту "Х-фактор".



Гурт ZBSband став переможцем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Тому, за результатами глядацьких голосувань переможцем проекту "Х-фактор" 9 сезон став гурт ZBSband.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".