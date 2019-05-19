Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса

Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2019 став учасник від Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade. За результатами голосування журі та телеглядачів співак отримав 492 балів

Фінал Євробачення-2019 відбувся в ізраїльському Тель-Авіві 18 травня. За першість у фіналі змагалися 26 учасників. Перша десятка фіналістів визначилася 14 травня, друга – під час другого півфіналу, 16 травня. Шестірку фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.

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Що відомо про Дункана Лоренса – переможця на Євробаченні-2019 від Нідерландів?

Майбутня зірка народився 11 квітня 1994 року в місті Спейкеніссе у Нідерландах. Його справжнє прізвище – Де Моор. Відомо, що він з дитинства цікавився музикою, писав власні пісні та грав на гітарі.

В одному з інтерв'ю Дункан зізнавася, що в дитинстві над ним знущалися однолітки, а музика стала єдиним порятунком.

У 2013 році Лоуренс заснував власну групу The Slick and Suited, з якої почав свою музичну кар'єру в Рок-академії в Тілбурзі і виступив в 2013 році на фестивалі Eurosonic Noorderslag в Гронінгені. Закінчив академію у 2017 році.

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Крім того, співак брав участь у п'ятому сезоні шоу The Voice of Holland.

Що відомо про особисте життя Дункана?

У соціальних мережах переможець Євробачення-2019 не приховує, що він є бісексуалом. Але жодних подробиць про те, чи зайняте його серце коханою людиною нарахі невідомо. Найімовірніше те, що Лоренс не був одруженим та немає дітей.

Як пройшло Євробачення-2019?

З першого півфіналу до фіналу пройшли: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино, Словенія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії, Мальти.

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Ізраїль потрапив одразу у фінал, як країна-господар. Представник Ізраїлю – співак Кобі Марімі із піснею Home – виступив під номером 14.

Представник Нідерландів на Євробаченні-2019 одразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів та став фаворитом глядачів. Згодом у результаті конкуру Дункан набрав 492 балів від журі та глядачів та здобув перемогу на Євробаченні-2019.

Виступ Дункана Лоуренса на Є вробаченні-2019 : відео виступу

У 2018 році перемогу на Євробаченні здобула учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy. Згідно з правилами, наступне Євробачення повинно було відбутися у країні, представник якої здобув перемогу. Відомо, що на проведення Євробачення-2019 Ізраїль витратив приблизно від 16,6 до 22,1 мільйона доларів.

Чому Україна не брала участі у Євробаченні-2019?

Цього року Україна не бере участь в Євробаченні-2019. За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019, співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що незаплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

До України долучилася низка інших країн, які також відмовилися від участі у пісенному конкурсі. Андорра не відправила свого співака на музичний конкурс через недостатню фінансову підтримку. Через грошові затрати відмовилися брати участь Болгарія та Боснія і Герцоговина. Марокко, Монако, Туреччина та Словаччина також не брали участі.