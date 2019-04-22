Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха зізналась, чому обрала Дана Балана тренером

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Оксана Муха
Оксана Муха / Instagram / @tinakarol.danbalan

Окрім другого туру президентських виборів в українському шоу-бізнесі відбувалась не менш важлива подія – фінал вокального шоу "Голос країни" 9 сезон. Переможниця Оксана Муха в невеличкому інтерв’ю зізналась, чому під час прослуховувань обрала команду молдовського виконавця Дана Балана.

Під час сліпих прослуховувань на проекті "Голос країни 9" на виступ Оксани Мухи повернулось два крісла – Дана Балана та Потапа. Тоді ж вона виконала пісню легендарної виконавиці Квітки Цісик "Де ти тепер". Після недовгих роздумів львівська співачка обрала Дана.

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Оксана Муха – "Де ти тепер": сліпі прослуховування дивитись онлайн

Під час проекту Оксана Муха розповідала журналістам "1+1", що хотіла, аби український глядач її почув, тому їй було байдуже, хто повернеться. Але в цей же час вона зізнавалась, чому вирішила обрати Дана Балана, а не Потапа.

Я відчула в ньому якийсь дивний зв’язок. Він дуже тонко відчуває творчі грані. Він шукає щирість – це мені сподобалось. З Даном, я думаю, ми порозуміємося, незважаючи на те, що він не розуміє української. Ми знайдемо перекладача, який буде перекладати на його рідну мову. Російською я не буду спілкуватися категорично,
– запевняла артистка.

Додамо, що за головну перемогу у 9 сезоні проекту "Голос країни" боролись чотири виконавці різних тренерів: Оксана Муха (тренер Дан Балан), Андрій Хайат (тренерка Тіна Кароль), Вікторія Олійник (тренер Монатік) та Карина Арсентьєва (Потап).

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Дан Балан
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