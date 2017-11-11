Переможниця конкурсу "Міс Світу 2018" Ванесса де Леон: які фото публікує мексиканка

У суботу, 8 грудня, у Китаї відгримів один із найпрестижніших конкурсів краси – "Міс Світу 2018". За результатами голосування експертного журі перемогу в шоу здобула представниця Мексики Ванесса де Леон.

Як повідомляють організатори "Міс Світу 2018", 118 красунь з усіх куточків Землі брали участь в ефектних дефіле, демонстрували національні вбрання, показували свої творчі вміння та демонстрували інтелект. Остаточний етап конкурсу краси тривав близько 3 годин, відтак чарівні дівчата мали змогу переконати журі, чому вони гідні отримати почесний титул.

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За результатами всіх випробувань перемогу здобула приголомшлива мексиканка Ванесса де Леон. Ефектна брюнетка не тільки підкорила суддів своєю красою, але й розповіла про численні благодійні проекти, які вона підтримує.

Ванесса є дипломованим фахівцем в сфері міжнародної торгівлі, однак за спеціальністю красуня не працює. За словами "Міс Світу 2018", головним її проектом наразі є благодійний фонд "Migrantes en el Camino", де вона є активним волонтером. Окрім цього, дівчина надає правову допомогу, адже після закінчення Університету Гуанахуато вона здобула юридичну освіту.

Судячи з блогу Ванесси, модельна кар'єра – це ще одне заняття, яке приносить їй задоволення. Дівчина залюбки позує перед камерою в розкішних вбраннях та приміряє й спекотні образи. Відтак ніжна та грайлива Ванесса де Леон підкорила не тільки журі "Міс Світу 2018", але й мережу. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найстильніші знімки красуні, опубліковані в її блозі.