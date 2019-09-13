Переможниця Міс Україна 2019 – Маргарита Паша: що публікує в Instagram 24-річна студентка

У Києві 12 вересня відбувся фінал конкурсу "Міс Україна 2019". Переможницею стала 24-річна студентка з Харківщини. У дівчини є багато захоплень: вона вишиває власноруч ікони, професійно займається художньою гімнастикою, йогою та грає на піаніно.

У 2018 році дівчина отримала ступінь магістра за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Навчається у Київському інституті міжнародних відносин (ІІІ курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право"). За її словами, любить допомагати людям і діткам. Маргарита мріє побудувати спортивний інтернат для дітей-сиріт.

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У своєму Instagram дівчина доволі часто публікує світлини з маленькими дітьми, вишиті ікони, струнке і пластичне тіло. Також в красуні багато фото з оберемками троянд, втім кохану половинку дівчина у профілі не афішує.