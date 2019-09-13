Переможниця Міс Україна 2019 – Маргарита Паша: що публікує в Instagram 24-річна студентка

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Що публікує в Instagram Маргарита Паша
Що публікує в Instagram Маргарита Паша / Информатор

У Києві 12 вересня відбувся фінал конкурсу "Міс Україна 2019". Переможницею стала 24-річна студентка з Харківщини. У дівчини є багато захоплень: вона вишиває власноруч ікони, професійно займається художньою гімнастикою, йогою та грає на піаніно.

У 2018 році дівчина отримала ступінь магістра за фахом "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Навчається у Київському інституті міжнародних відносин (ІІІ курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право"). За її словами, любить допомагати людям і діткам. Маргарита мріє побудувати спортивний інтернат для дітей-сиріт.

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У своєму Instagram дівчина доволі часто публікує світлини з маленькими дітьми, вишиті ікони, струнке і пластичне тіло. Також в красуні багато фото з оберемками троянд, втім кохану половинку дівчина у профілі не афішує. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целый год команда @missukraine_official проводила кастинг , они отобрали ТОП- 50 самых красивых девушек страны,и мне посчастливилось пройти в ТОП-24 и участвовать в финале конкурса «Мисс Украина 2019» ,я представляю город Харьков ))) Я благодарна команде @missukraine_official и нашим партнерам @four_seasons_club ,здесь невероятная атмосфера и природа #missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита #4сезона

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любое разочарование ,расставание или проигрыш через время приведут Вас к чему-то прекрасному,нужному и более важному !!! Судьба – это не дело случая, а результат выбора. Судьбу не ожидают – её создают !!! Когда у Вас есть цель,она заставляет Вас постоянно двигаться вперёд ,развиваться ,вы стремитесь реализовать ее ,именно это насыщает смыслом нашу жизнь (она становится -интересной ,разнообразной ,захватывающей ,Вы приобретаете бесценный опыт... ) P.s. Не забываем голосовать !!! (ссылка в профиле) Photo : @ilyaratman #goals #missukraine2019 #charity #achieve#strong #sport#life #missukraine2019 #missukraine #миссукраина2019

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas !!!) Our sports family !!! Профессиональный спорт ,с самого детства развивает в ребёнке качества ,которые ему помогут добиться поставленных целей в жизни (дисциплина ,постоянная работа над собой ,трудолюбие ,усердие,сильный характер ,ты учишься проигрывать,и потом работать ещё усерднее ,чтобы достигнуть пьедестала ) Самый лучший ,мудрый тренер в мире !!! Всегда буду Вам благодарна!!!#sport#charity #children #lovechild #gimnastic

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец-то доделала :)⁯

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

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Теги: LifeStyle Міс Україна Конкурс краси
Джерело: LifeStyle 24
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