Переможниця Міс Україна Всесвіт 2019 – Анастасія Субота: біографія та фото красуні

У Києві, 24 жовтня, у Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся фінал конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2019. Переможницею стала 26-річна Анастасія Субота із Запоріжжя.

Відомо, що за перемогу в конкурсі Міс Україна Всесвіт боролися 15 конкурсанток. Титул першої віце-міс Україна Всесвіт 2019 отримала 26-річна киянка Ліза Ястремська, другою віце-міс стала також киянка 19-річна Яніна Рибалко, титул третьої віце-міс здобула 23-річна Оксана Ватаманюк з Чернівців, а четвертою віце-міс стала 19-річна Єлизавета Маруняк з Києва.

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Відео конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019

Біографія Анастасії Суботи

За спеціальністю Анастасія веб-дизайнер, втім багато років працює професійною моделлю. Відомо, що дівчина знайома з попередньою володаркою титулу Міс Україна Всесвіт Кариною Жосан, оскільки вони разом працювали манекенницями в Китаї.

Переможниця каже, що успіх їй приніс на конкурсі саме колір волосся. За її словами, від природи вона блондинка, втім вирішила поекспериментувати та перефарбуватися у рудий колір незадовго до конкурсу. І успіх їй таки посміхнувся.

Особисте життя дівчина не приховує. У неї є хлопець, хоча й на врученні корони не був присутнім. Що цікаво, за умовами конкурсу в найближчий рік переможниця заміж вийти не зможе.

Фото переможниці Міс Україна Всесвіт 2019

Що таке "Міс Всесвіт"?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.