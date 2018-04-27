Переможниця "Міс Всесвіт 2018" Катріона Грей: які фото публікує брюнетка з Філіппін

Вночі, 17 грудня, в Таїланді пройшов фінал наймасштабнішого і найпрестижнішого міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2018". Щорічно у ньому бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Цього року корону здобула філіппінка Катріона Грей.

Відомо, що переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні. 24-річна Катріона перебуває в статусі переможниці "Міс Всесвіт 2018" лише перший день, однак пропонуємо подивитися, якою була дівчина до корони.

Додамо, що Грей займається питаннями боротьби з ВІЛ та СНІДом в організації Love Yourself, також волонтерить – працює помічницею вчителя в організації Young Focus. Крім того, вона стала четвертою в історії конкурсу представницею Філіппін, яка здобула перемогу.

Читайте також: "Міс Всесвіт 2018": американка Сара Роуз Саммерс відзначилась гучним скандалом

Журналісти LifeStyle24 підібрали найцікавіші фото з професійних фотосесій та зі звичайного життя, які філліпінка публікувала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018".Переможницею стала – Каріна Жосан, яка представила нашу країну на найпрестижнішому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".