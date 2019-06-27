Переможниця шоу "Холостяк-9" показала, як облаштувала квартиру з Нікітою Добриніним

Хоч фінал "Холостяк-9" відбувся ще 24 травня, та прихильники проекту і досі ретельно спостерігають за життям головних героїв. Телеведучий Нікіта Добринін поза камерами продовжив стосунки із переможницею Дарією Квітковою. Пара оселилась у його квартирі, а дівчина вже встигла показати всім, як вони облаштували вітальню.

Відповідні фото Дарія Квіткова розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram. На кадрах видно, що пара вирішила не фарбувати стіни в яскраві кольори, залишивши вітальню білою. При цьому фіналістка проекту зізналась, що майже два місяці в їхній квартирі з меблів був тільки матрац.

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Півтора місяця ми жили в порожній квартирі. Не було кухні, ми користувалися службами доставки і їли на коробці, уявляючи, що це наш стіл. Поки ми чекали приїзд нашого ідеального ліжка, ми спали на матраці. Поки не було холодильника, ми купували продукти на один день або їхали в найближчу кав'ярню. Зараз ми облаштовуємо нашу квартиру, обживаємо і заповнюємо її,

– розповіла Дарія Квіткова.

Наразі у вітальні Нікіти Добриніна видніється темно-коричневий диван із подушками. Також закохані учасники шоу "Холостяк-9" відмовились від класичних тюлів і фіранок, прикрасивши підвіконня стильним декором, зокрема, головою Будди, і вазонами. Яскравим акцентом стала лампа, яка нагадує прожектор.

"Згодом з'явилися ліжко, шафи, найм'якший диван у світі, кухня, на якій ми готуємо сніданки, душова і улюблений пухнастий килим, на який ми завалюємося і дивимося серіали... Найбільшою покупкою стала лампа, що виглядає, як прожектор", – додала Дарія Квіткова.



Помешкання Нікіти Добриніна і Дарії Квіткової / Instagram / @kvittkova



Вітальня героя "Холостяк-9" / Instagram / @kvittkova



Як облаштувати вітальню: приклад помешкання Нікіти Добриніна / Instagram / @kvittkova



Декор для вітальні / Instagram / @kvittkova



Як живе "Холостяк-9" / Instagram / @kvittkova

Як відомо, 5 квітня Нікіта Добринін показав свою нову простору квартиру, яку він придбав у Києві. Просторе житло на той час не мало жодного декору, а телеведучий зізнався, що переживає затяжний процес із пошуку кухні, дивану, пральної машини, телевізора, холодильника, стола, стільців, ламп та внших елементів інтер'єру. Тоді телеведучий спровокував хейтерів через заяву, що починає "все з чистого аркуша".

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Тоді жоден із прихильників не підозрював, що Нікіта Добринін оселився в квартирі з фіналісткою проекту Дарією Квітковою. На всі заяви телеведучий тоді загадково написав, що у нього все добре і прийде час, коли всі дізнаються, хто робив щасливе фото в помешканні.

Кумедно прокидатись зранку, одразу приходять посилання з інформаційних ресурсів. Всі пишуть: "Ну от, Нікіта – черговий учасник шоу "Холостяк", який нікого не зустрів на проекті. Один переїхав у нову квартиру". Друзі, не переймайтесь, у мене все дуже добре. У вас нема причин для хвилювань. Прийде час і ви самі все побачите,

– розповів Нікіта Добринін.

Тільки після фінального випуску проекту глядачі дізнались, що телеведучий вирішив продовжити стосунки зі столчиним перукарем Дарією Квітковою. Декілька місяців пара приховувала роман, щоб не порушити контракту з авторами шоу "Холостяк-9". Тому навіть у нову квартиру пара поверталась не разом.



Нікіта Добринін у новій квартирі / Instagram / @nikitadobrynin