Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай станцювала у жовтому купальнику: запальне відео

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Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Пишнотіла ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, спробувала підкорити модний подіум в обтислому звабливому купальнику.

Нові знімки і відео ізраїльтянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вихід епатажної співачки на подіум бренду BANANHOT перетворився на справжнє запальне шоу – Нетта станцювала у яскраво жовтому купальнику і на підборах з двома моделями.

Додамо, що показ проходив у межах Тижня моди в Тель-Авіві.

Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @bananhot
 

Дивіться відео з виходом Нетти Барзілай на подіум: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BANANHOT bikinis (@bananhot)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 

 

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Теги: LifeStyle Нетта Барзілай Євробачення 2018 Тиждень моди Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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