Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай станцювала у жовтому купальнику: запальне відео
Пишнотіла ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, спробувала підкорити модний подіум в обтислому звабливому купальнику.
Нові знімки і відео ізраїльтянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Вихід епатажної співачки на подіум бренду BANANHOT перетворився на справжнє запальне шоу – Нетта станцювала у яскраво жовтому купальнику і на підборах з двома моделями.
Додамо, що показ проходив у межах Тижня моди в Тель-Авіві.
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi
Нетта Барзілай / Instagram / @bananhot
Дивіться відео з виходом Нетти Барзілай на подіум: