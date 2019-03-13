Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай станцювала у жовтому купальнику: запальне відео

Пишнотіла ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, спробувала підкорити модний подіум в обтислому звабливому купальнику.

Нові знімки і відео ізраїльтянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вихід епатажної співачки на подіум бренду BANANHOT перетворився на справжнє запальне шоу – Нетта станцювала у яскраво жовтому купальнику і на підборах з двома моделями.

Додамо, що показ проходив у межах Тижня моди в Тель-Авіві.



Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi



Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi



Нетта Барзілай / Instagram / @bananhot



Дивіться відео з виходом Нетти Барзілай на подіум: