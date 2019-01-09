Переможці премії BAFTA 2019 у Лондоні: список

10 лютого у Лондоні відгриміла престижна щорічна премія BAFTA Awards 2019. На подію приїхали безліч зірок, а також члени королівської родини – герцоги Кембриджські.

Драма мексиканського режисера Альфонса Куарона "Рома" (Roma) виграла в категорії "Найкращий фільм". Куарон також став "Найкращим режисером".

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Історична стрічка "Фаворитка" режисера Йоргоса Лантімоса, яка стала лідером за кількістю номінацій і фігурувала у 12 категоріях, здобула премію BAFTA як найкращий британський фільм.

Переможці премії BAFTA Awards 2019

Найкращий фільм: "Рим", Альфонсо Куарон

Найкращий британський фільм: "Фаворитка", Йоргос Лантімос

Найкращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рим"

Найкращий оригінальний сценарій: "Фаворитка", Йоргос Лантімос

Найкращийадаптований сценарій: "Чорний клановец", Спайк Лі

Найкраща актриса: Олівія Колман, "Фаворитка"

Найкращий актор: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"

Найкраща актриса другого плану: Рейчел Вайс, "Фаворитка"

Найкращий актор другого плану: Махершала Алі, "Зелена книга"

Найкраща нова зірка: Летішией Райт

Найкращий фільм на іноземній мові: "Рома", Альфонсо Куарон

Найкращий анімаційний фільм: "Людина-павук: Через всесвіти", Пітер Ремзі, Боб Прсічетті і Родні Ротман

Найкращий дизайн костюмів: "Фаворитка", Сенді Пауелл

Найкраща оригінальна музика: "Зірка народилася", Бредлі Купер

Найкращий макіяж і зачіски: "Фаворитка"

Найкращі спецефекти: "Чорна пантера"