Переможці премії BAFTA 2019 у Лондоні: список
10 лютого у Лондоні відгриміла престижна щорічна премія BAFTA Awards 2019. На подію приїхали безліч зірок, а також члени королівської родини – герцоги Кембриджські.
Драма мексиканського режисера Альфонса Куарона "Рома" (Roma) виграла в категорії "Найкращий фільм". Куарон також став "Найкращим режисером".
Читайте також: Модний провал: невдалі образи зірок на BAFTA-2019 – фото
Історична стрічка "Фаворитка" режисера Йоргоса Лантімоса, яка стала лідером за кількістю номінацій і фігурувала у 12 категоріях, здобула премію BAFTA як найкращий британський фільм.
Переможці премії BAFTA Awards 2019
Найкращий фільм: "Рим", Альфонсо Куарон
Найкращий британський фільм: "Фаворитка", Йоргос Лантімос
Найкращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рим"
Найкращий оригінальний сценарій: "Фаворитка", Йоргос Лантімос
Найкращийадаптований сценарій: "Чорний клановец", Спайк Лі
Найкраща актриса: Олівія Колман, "Фаворитка"
Найкращий актор: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"
Найкраща актриса другого плану: Рейчел Вайс, "Фаворитка"
Найкращий актор другого плану: Махершала Алі, "Зелена книга"
Найкраща нова зірка: Летішией Райт
Найкращий фільм на іноземній мові: "Рома", Альфонсо Куарон
Найкращий анімаційний фільм: "Людина-павук: Через всесвіти", Пітер Ремзі, Боб Прсічетті і Родні Ротман
Найкращий дизайн костюмів: "Фаворитка", Сенді Пауелл
Найкраща оригінальна музика: "Зірка народилася", Бредлі Купер
Найкращий макіяж і зачіски: "Фаворитка"
Найкращі спецефекти: "Чорна пантера"