Перетворилася в ангела: одна з жертв Гарві Вайнштейна вперше вийшла на подіум після скандалу

Для італійської актриси Азії Ардженто тиждень моди став не лише fasion-подією, а й в певною мірою місцем самовираження. Так, зірка, яка стала жертвою Гарві Вайнштейна, а потім сама була звинувачена у домаганнях, насмілилася вийти на публіку після гучного скандалу. Для першої появи вона обрала доволі епатажний образ.

Навесні 2018 року мережу підірвало зізнання італійської актриси Азії Ардженто стосовно скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Жінка розповіла, що у 1997 році стала його жертвою і потерпіла від згвалтування на фестивалі у Каннах.

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Через декілька місяців Азію Ардженто звинуватив у домаганнях 22-річний актор Джиммі Баннет. Він ствердив, що жінка змусила його до сексуального контакту, коли йому було 17 років. Італійська акторка, яка стала однією з перших жінок, які заявили про домагання Вайнштейна, сказала, що це його вигадки. Однак пізніше стало відомо, що за мовчання хлопцеві заплатили 380 тисяч доларів.

Після скандальних подій 43-річна акторка уникала появ на публіці. Після довгої перерви Азія вирішила повернутися до світського життя і перший її вихід відбувся у понеділок, 21 січня. Вона вийшла на подіум паризького показу Antonio Grimaldi в образі, який красномовно сказав про її непричетність до брудних пліток.

Вона вийшла на публіку в довгій білій сукні з асиметричною довжиною: ззаду сукні був довгий шлейф, а короткий перед дозволив розглянути стрункі ніжки 43-річної італійської акторки. Однак основним акцентом у її образі були білі пір’яні крила за її спиною, які, немов, зайвий раз нагадали про її невинність у звинуваченнях.



Азія Ардженто на паризькому показі в образі ангела / Instagram / @asiaargento



Італійська актриса обрала образ білого ангела для першого виходу в світ / Getty Images

В кінці шоу на подіум вийшов дизайнер колекції Антоніо Грімальді, який міцно тримав Азію Ардженто за руку.



Дизайнер колекції Антоніо Грімальді вийшов на подіум за руку з Азією Ардженто / Instagram / @antoniogrimaldi