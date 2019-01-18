Пережила домагання і жорстоке насильство: екс-помічниця Мераї Кері подала зустрічний позов

Мерая Кері звинувачує колишню асистентку Ліанну Азарян у шантажі, а та в свою чергу подала на екс-директорку в суд. Вона стверджує, що за час співпраці зі співачкою вона терпіла знущання, насильство і домагання.

Про це повідомляє іноземне видання TMZ.

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Після позову Мераї Кері на Ліанну Азарян, в якому зазначалося, що дівчина шантажує співачку потайки знятими відео інтимного характеру, екс-помічниця вирішила подати зустрічну заяву на колишню директорку.

У ній зазначалося, що жінка терпіла насильство, домагання і навіть знущання, однак не від своєї директори, а від Стелли Булочніков. Ця дівчина працювала асистенткою Мераї Кері до Ліанни. Менеджерка, яка шантажує співачку приватними роликами, стверджує, що в присутності колишнього боса Стелла Булочніков чинила над нею різноманітні акти насильства. Жінка завдала Ліанні ударів по сідницях, грудях, а також мочилася на неї. Дівчина зазначила, що в моменти жорстокого поводження Мерая Кері не намагалася цьому ніяк зашкодити. Також Азарян додала, що під час знущань Стелла назвала її "чортова вірменська повія".

Також до співачки є претензії, що не стосуються насильництва. Ліанна зазначила у позові, що під час роботи з Мераєю Кері вона перебувала у стані постійного стресу, а при звільненні не отримала всю суму грошей.