Періс Хілтон готується стати мамою, – ЗМІ

37-річна американська акторка Періс Хілтон, яка нещодавно оголосила про своє розлучення з Крісом Зілкою, приголомшила новиною про свої наміри стати матір'ю за допомогою донора сперми.

37-річна Періс Хілтон не планує виходити заміж, однак дуже хоче народити дитину. Тому, як повідомляє джерело The Frisky, донор сперми є найкращим варіантом, щоб задовольнити її бажання.

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Вона шукає гідного донора, який погодився б залишити це в таємниці. Для неї важливо, щоб у нього була красива зовнішність, високий інтелектуальний рівень і щоб він був із заможного роду,

– повідомляють інсайдери.

Іноземні ЗМІ припускають, що Періс Хілтон одержима думкою про власних дітей, тому що їй доводиться спостерігати за щастям материнства, яке переживає її сестра Нікі. Однак, акторка виставила занадто високі вимоги й, дотримуючись усіх її побажань, буде складно буде знайти відповідного донора. "Мільйонери не здають сперму", – кепкують з неї представники ЗМІ. Проте Періс Хілтон не втрачає надії завагітніти найближчим часом і вона стверджує, що готова сама виховувати свого первістка.

Нагадаємо, наприкінці листопада Періс скасувала заручини зі своїм бойфрендом після двох років зустрічань. Після того, як 37-річна модель повідомила про розставання, Кріс звернувся до неї з вимогою повернути йому обручку з діамантом у 20 каратів, вартість якої сягає двох мільйонів доларів. Однак, як виявилось пізніше, екс-наречений Періс жив за її рахунок і перстень їй подарував не він, а її друг.