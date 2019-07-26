Періс Хілтон купує відпочинковий комплекс в Україні, – ЗМІ

Спадкоємиця готельного бізнесу та світська левиця Періс Хілтон веде активні перемовини щодо покупки нерухомості в Україні. Американська зірка прагне придбати відпочинковий комплекс.

Як повідомляє "Укрінформ", упродовж кількох тижнів сторони обумовлюють всі спірні питання. Періс Хілтон зацікавлена у покупці комплексу "Деренівська Купіль", що розташований у Закарпатській області в 20 кілометрах від Ужгорода.

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Зазначається, що до кінця літа угода про санаторій буде закритою, а невдовзі знаменита американка стане його власницею. В майбутньому Періс Хілтон планує провести масштабний міжнародний конкурс краси на території комплексу, який може стати щорічним.

Журналісти LifeStyle 24 зв'язались із адміністрацією "Деренівської Купелі", однак вони відмовились надавати інформацію про ймовірний продаж комплексу.

"Деренівська Купіль" – це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який має 130 номерів. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аква-зона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, міні-гольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин.



"Деренівська Купіль" може придбати Періс Хілтон / BeneForYou



Комплекс, який прагне купити Періс Хілтон / Pinterest

Журналісти переконують, що вперше про курортний комплекс Періс Хілтон довідалась під час її візиту до Львова. Тоді зірка приїхала у супроводі свого нареченого Кріса Зілки, дідусь якого був родом з України. Американка, яка є спадкоємицею готельного бізнесу, вирішила, що інвестиція в сучасну сферу розваг – дуже прибуткова та малозатратна. Відтак навіть скасування весілля не повпливало на задум Періс Хілтон.