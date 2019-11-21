Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 4 серії

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Четверта серія "Перші ластівки": дивитися онлайн / Новий канал

Прем'єра четвертої серії серіалу "Перші ластівки" відбулася на "Новому каналі" напередодні, 20 листопада. Стрічка про реальні та доволі небезпечні проблеми сучасної молоді дійшла екватора, тому події, що відбуваються навколо кількох підлітків неабияк загострюються. Що відбулося з 11-класниками у новому епізоді – читайте на LifeStyle 24.

Декілька учнів з 11-Б класу стали жертвами невідомого "Друга", який негативно впливає на їхнє життя. Кожен з підлітків проживає свою історію, про яку не знає ніхто, окрім них самих. Серіал "Перші ластівки" не прикрашає життя сучасної молоді, а показує всі його реальні проблеми.

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Четверта серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Мажорка Лєра офіційно стає частиною клубу "ластівок". А ще вона майже стала виконаним завданням їхнього таємного "Друга". І після цього навіть захоплені грою 11-класники розуміють, що вона перетворюється у небезпечну забавку, тому вирішують покласти цьому край. Проте школярі знають, що звертатися за допомогою до батьків чи вчителів – не варіант, адже їх не зрозуміють і звинуватять у тому, що відбувається.

Тим часом тихенькій Каті виповнюється 17 років, тому підлітки вирішують, що це гарна нагода, щоб відволіктися від всього жаху, який траплявся останнім часом. Лєра вирішує взяти на себе організацію вечірки, але їхнє веселе святкування перетворюється у гру "Правда і тільки правда", де члени групи "ластівок" повинні будуть піти на відверті зізнання. На одкровення буде змушена погодитися і мама Поліни, яка нібито вчинила самогубство.

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Четверта серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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