Перші жертви: в мережі показали моторошний промо-ролик з "Гри престолів"

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"Гра престолів" 8 сезон
"Гра престолів" 8 сезон / HBO

Американський телеканал HBO активно готується до прем’єри 8 сезону серіалу, яка відбудеться вже 14 квітня. І поки фанати висувають власні теорії про фінал "Гри престолів", творці заінтригували новим промо-роликом з таємничими кадрами.

Відео з'явилось на YouTube-каналі серіалу 2 квітня. З моменту публікації його переглянули більше 5 мільйонів разів.

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Промо-ролик "Гри престолів" дивіться онлайн:

У ньому можна побачити, як замок Вінтерфеллу опустів після страшної битви з армією Короля Ночі. Серед руїн та заметілі, яка прийшла разом з білими ходаками, фанати бачать декілька незмінних атрибутів головних героїв серіалу: знак десниці короля, що належить Тіріону Ланністеру; меч "Голка" Ар'ї Старк; пір'я триоокого ворона, що завжди мав зв’язок з Браном Старком або ж це може бути пір'я сокола (знак Арренів), що може символізувати Сансу Старк; рукавиця (ймовірно, Джеймі Ланністера) на руці невідомої людини або ж скелета, якого завалило снігом; закривавлений меч Джона Сноу. Що цікаво, у кінці промо-ролику неозброєним оком можна побачити силует людини, що рухається. Але хто це – невідомо.

Гра престолів
Скріншот з промо-ролику "Гри престолів" 8 сезон

"Боріться за життя", – йдеться в підписі до промо-ролику HBO.

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Що ж трапилось з героями серіалу, чи справді вони не змогли втримати оборону Вінтерфеллу і хто з них дійсно загинув? Це все ми дізнаємось вже менше, ніж за два тижні.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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