Перший артист Ямайки: цікаві факти з життя легенди реггі Боба Марлі

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Одна історія
Одна історія / 24 канал

Боб Марлі – виконавець реггі, перший артист Ямайки, який зумів досягти міжнародного визнання. У своїх піснях він розповідав про труднощі та щоденну боротьбу свого народу.

Дитинство

Роберт Неста Марлі народився на Ямайці 6 лютого 1945 року. Його батько, британець за походженням, служив у морському флоті. На час знайомства із матір'ю Боба – 16-річною дівчиною Седеллою Букер, йому було 60 років.

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Невдовзі після народження хлопчика, його призвали в Британію, проте сім'ю разом із собою вивезти не дозволили. Впродовж свого свідомого життя Боб бачив свого батька лише двічі, той помер коли йому виповнилося 10 років.

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Боб Марлі в дитинстві 

Створення гурту та світове визнання 

Наприкінці 50-х років Марлі разом із матір'ю перебрався до столиці Ямайки – міста Кінгстон. Вони поселилися у бідному районі, де Боб познайомився з Невіллом Лівінгстоном за прізвиськом "Банні". Разом із ним Боб і почав робити свої перші кроки в музиці. У 1963 році за допомогою Джо Хігса, який навчав його вокалу, Боб організував свій гурт.

боб марлі
У 1963 році Марлі створив свій гурт

Їхня музика очолювала усі хіт-паради Ямайки, проте далі острова популярність не поширювалася. Так було впродовж дев'яти років, допоки міжнародна фірма Island Records не запропонувала підписати із ними контракт. Так у 1973 році був організований їхній перший тур по США.

Справжня популярність прийшла після того, як відомий вже на той час виконавець Ерік Клептон записав свою версію пісні Марлі I Shot The Sheriff, яка стала світовим хітом. 

Філософія пісень 

Пісні "любові, миру та бунту", як називали їхню музику журналісти, користувалися великою популярністю у всіх верств населення. На Ямайці ж Боб Марлі став справжньою культовою фігурою. Публіка сприймала його виступи на політичну та релігійну тематику, як слова пророка. У своїх піснях він розповідав притчі – це були послання віри та своєрідні попередження і настанови.

боб марлі
На Ямайці Марлі був культовою фігурою

В його піснях часто прославлялася растафаріанська віра, вони розповідали про радість, біди та мрії всього людства. Марлі вважав усіх людей братами, незалежно від кольору їхньої шкіри.

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У 1976 році Марлі опинився втягнутим у конфлікт двох політичних сил на Ямайці. Для їхнього примирення прем'єр-міністр Ямайки Майкл Менлі, якого підтримував Марлі, вирішив організувати безкоштовний концерт під назвою Smile Jamaica. За два дні до події будинок Боба обстріляли невідомі. Співак отримав поранення в грудну клітку і руку.

Чи вдалось Бобу Марлі провести концерт примирення – дивіться у програмі. 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини культури Новини США Одна історія Історія
Джерело: 24 канал
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