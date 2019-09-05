Перший день школи: 4-річна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма вразила схожістю з королевою

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Принцеса Шарлотта і Єлизавета II
Принцеса Шарлотта і Єлизавета II / Колаж LifeStyle 24

Щасливі батьки Кейт Міддлтон і принц Вільям провели своїх дітей в елітну школу Thomas’s Battersea: принц Джордж йде у 3 клас, а 4-річна принцеса Шарлотта у перший. Кенсінгтонський палац показав зворушливе фото брата і сестри перед початком занять у навчальному закладі.

Представники Кейт Міддлтон і принца Вільяма опублікували спільне фото принца Джорджа і принцеси Шарлотти на їхній офіційній сторінці в Instagram.

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На світлині діти позують у шкільній формі, обіймаючись та усміхаючись на камеру. Додамо, що в перші дні навчання дівчинці дадуть "шкільне" прізвище – Шарлотта Кембридж. Її брат принц Джордж у свою чергу має "шкільне" прізвище Джордж Кембридж. Дочка Кейт і Вільяма з перших днів буде відвідувати, окрім уроків, ще й балетний гурток.

Герцог і герцогиня Кембриджські дуже задоволені поширити фото принца Джорджа і принцеси Шарлотти біля Кенсінгтонського палацу зранку,
– йдеться у підписі.

Підписники в Instagram у коментарях почали масово заявляти, як принцеса Шарлотта схожа на свою прабабусю – королеву Великобританії Єлизавету II.

"Вона дуже схожа на королеву", "Принцеса Шарлотта є копією Єлизавети II", "Я справді бачу, як дівчинка схожа на свою величну бабусю королеву Єлизавету II", "Шарлотта має сильну схожість з королевою", – пишуть однакові повідомлення шанувальники королівської сім'ї.

Також дехто порівняв зовнішньо дівчинку з батьком принцом Вільямом і з бабусею принцесою Діаною. 

 

 

 

 

Що відомо про школу​ Thomas's Battersea?Заклад розташований у південному районі Лондона, в 30 хвилинах їзди від Кенсінгтонського палацу. Школа вважається однією з найпрестижніших, адже тут впроваджені інноваційні методи навчання, а діти вивчають предмети у формі гри. Вартість освіти ​у Thomas's Battersea складає 23 тисячі доларів на рік.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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