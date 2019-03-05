Перший офіційний вихід Меган Маркл і Кейт Міддлтон: герцогині на прийомі в честь принца Чарльза

Герцогині Сассекська і Кембриджська здійснили свій перший спільний вихід у 2019 році. Меган Маркл і Кейт Міддлтон прийшли на святковий захід, який королева Єлизавета ІІ організувала в честь принца Чарльза.

Про перший офіційний вихід герцогинь у 2019 році стало відомо наприкінці лютого. Тоді Кенсінгтонський палац повідомив, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон разом з'являться на заході, який буде організованим в честь принца Чарльза.

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Світський захід, на який запрошення отримали всі члени королівської сім'ї відбувся у вівторок, 5 березня. Принц Чарльз, який святкує 50-ту річницю інвеститури (юридичний акт передачі посади, який супроводжується певним обрядом, – LifeStyle 24) приймав дорогих гостей в Букінгемському палаці.

На святкування прийшли його невістки Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Для події, яка відбувалася у родинному колі, представниці слабкої статі обрали скромні вбрання і мінімум аксесуарів. Так, для появи в Букінгемському палаці вагітна Меган Маркл обрала сукню в світлих золотистих тонах з квітковим візерунком, поверх якої одягнула біле пальто. Її образ доповнило улюблене взуття – туфлі-човники бежевого кольору.



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон одягнула легку сукню м'ятного відтінку, родзинкою якої стали елегантні ґудзики та манжети на рукавах. Для свого вбрання герцогиня Кембриджська також взула туфлі-човники бежевого відтінку.



Кейт Міддлтон і принц Гаррі / Instagram / @hellomag