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Перший публічний вихід Кейт Міддлтон у 2020 році: що одягла герцогиня

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Кейт Міддлтон та принц Вільям / Getty Images

Сьогодні, 5 січня, герцоги Кембриджські з'явилися на традиційній ранковій службі в церкві святої Марії Магдалини. Це перша поява Кейт Міддлтон та принца Вільяма після різдвяних свят. Подружжя приєдналося до королеви Єлизавети ІІ та батьків герцогині.

Герцогиня Кембриджська під час ранкової служби вкотре довела, що володіє вишуканим стилем. Для публічної появи вона обрала досить теплий образ. На ній було довге елегантне пальто пурпурового кольору з комірцем-стійкою. 

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Образ доповнили високі замшеві чоботи з поздовжньою застібкою від бренду Stuart Weitzman, темно-синьому фетровому капелюсі від Hicks & Brown. Цей елемент її вбрання гармонійно виглядав з синім класичним пальто принца Вільяма. 

кейт і вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Getty Images

Герцогиня підібрала рукавички в тон свого взуття та не забула прихопити невеличку дизайнерську сумочку від британського бренду Jaeger. Безумовно, Кейт Міддлтон не забула про аксесуари – золоті сережки з синіми діамантами. 


Кейт Міддлтон та принц Вільям / Instagram / @katemiddletonofficial1

Зимові свята Кейт і Вільям провели у своєму заміському будинку в Анмер-Холлі разом з дітьми. Але вже сьогодні родина повернулася назад до Лондона, де Джордж і Шарлотта продовжать навчання у школі. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Стиль і мода
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