Перший світський захід 2020 року: яке вбрання обрали знаменитості

Традиційно сезон почесних кінопремій відкрили у Каліфорнії на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз. На червоній доріжці з'явилося чимало знаменитостей, яким вдалося приголомшити публіку стильними та вишуканими образами. Пропонуємо переглянути найефектніші вбрання зірок.

Американська акторка та співачка стала найочікуванішою персоною на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз. Для першої публічної появи 2020 року вона обрала рожеву сукню з квітковим принтом від лондонського модельєра Richard Quinn. Молодому дизайнерові пророкують шалений успіх, адже справжньою поціновувачкою його творчості є сама королева Єлизавета ІІ.

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Сукня, яку обрала Дженніфер Лопес для світського заходу, красувалася на подіумах колекції весна-літо 2020. Родзинкою образу, який зірка доповнила рожевими туфлями на підборах та стильним клатчем, став довгий квітковий шлейф.

Компанію знаменитості склав її відданий коханий колишній американський бейсболіст Алекс Родрігес.



Дженніфер Лопес на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest



Дженніфер Лопес з бойфрендом на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest

Американська кіноактриса та фотомодель неодноразово ставала лауреаткою найпрестижніших премій Оскар та Золотий глобус. На Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз вона забрала чергову нагороду – International Star Award за фільм "Секс-бомба".

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Для дебютної червоної доріжки у новому десятилітті Шарліз Терон обрала обтислий костюм у клітинку від Dior, який підкреслив струнку фігуру голлівудської зірки. Комплектом до спідниці-олівця довжини міді вона обала елегантний корсет з поясом. Особливістю її образу став топ у сітку, який привернув увагу до декольте акторки. Брендове вбрання Шарліз Терон доповнила чорними босоніжками на підборах та яскравою помадою на губах.



Шарліз Терон на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest

Шарліз Терон на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest

Рене Зеллвегер

Американська акторка, яка володіє званням "Найкраща акторка другого плану" премії Оскар, також стала гостею кінофестивалю. Зірка обрала чорний шифоновий комбінезон Jason Wu.

Головний елемент образу – приспущені плечі вбрання і декор на грудях. Рене доповнила look чорними туфлями на підборах. Лаконічна зачіска – пишний низький хвіст – та ледь помітний макіяж додали її образу елегантності та вишуканості.



Рене Зеллвегер на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest

Сальма Гаєк

Мексиканська кіноакторка з'явилася на червоній доріжці разом з чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Вона обрала чорне вбрання – блузку з прозорими рукавами і максіспідницю з рюшами. Образ Сальма Гаєк доповнила яскравим макіяжем та зачіскою з локонами.



Сальма Гаєк та Антоніо Бандерас на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest