Перший вихід у світ : Піппа Міддлтон похизувалася стрункою фігурою після пологів

Молодша сестра герцогині Кембриджської 35-річна Піппа Міддлтон, яка 4 місяці тому народила первістка – сина Артура, вперше вийшла у світ після пологів.

Піппа Міддлтон відвідала благодійний бал у довгій сукні від Temperley London з оригінальними рукавами-воланами. Вартість такого вбрання понад 1100 фунтів стерлінгів.

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Цікавим акцентом на платті стала чорна стрічка, яка підкреслила талію Піппи, і акуратний бант на комірі. Червоний клатч від Emmy London і легкий макіяж чудово доповнили образ молодої мами.



Піппа Міддлтон / Getty Images

До слова, молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа народила первістка в середині жовтня. Однак про обране ім'я новонародженого офіційно стало відомо приблизно через місяць. Піппа та Джеймс назвали сина Артуром Майклом Вільямом.



​Піппа Міддлтон / Getty Images