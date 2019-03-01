Перший вихід у світ : Піппа Міддлтон похизувалася стрункою фігурою після пологів

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @thespotlightitalia

Молодша сестра герцогині Кембриджської 35-річна Піппа Міддлтон, яка 4 місяці тому народила первістка – сина Артура, вперше вийшла у світ після пологів.

Піппа Міддлтон відвідала благодійний бал у довгій сукні від Temperley London з оригінальними рукавами-воланами. Вартість такого вбрання понад 1100 фунтів стерлінгів.

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Цікавим акцентом на платті стала чорна стрічка, яка підкреслила талію Піппи, і акуратний бант на комірі. Червоний клатч від Emmy London і легкий макіяж чудово доповнили образ молодої мами.

Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Getty Images

До слова, молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа народила первістка в середині жовтня. Однак про обране ім'я новонародженого офіційно стало відомо приблизно через місяць. Піппа та Джеймс назвали сина Артуром Майклом Вільямом.

Піппа Міддлтон
​Піппа Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Піппа Міддлтон Зіркові мами Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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