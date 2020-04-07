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Песах 2020: дата і що відомо про це єврейське свято

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Песах - єврейська Пасха / Фото з відкритих джерел

Песах – це єврейська Пасха, яка припадає у 2020 році на середу, 8 квітня. Це свято свободи, встановлене на честь виходу євреїв від рабства з Єгипту. Свято символізує оновлення світу та звільнення людини.

Слово "Песах" з івриту перекладається, як "той, що пройшов повз". Свято розпочинається ввечері 15 числа єврейського місяця Нісан і триває 8 днів. Згідно з єврейським календарем Песах триватиме до 16 квітня.

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Історія свята і традиції святкування

За історією, свято отримало свою назву на згадку після того, як смерть проходила повз будинки іудеїв, вбиваючи тільки єгипетських первістків. Щоб вона змогла відрізнити єврейські будинки від єгипетських, кожній єврейській сім'ї було велено заколоти ягня і його кров'ю помазати двері.

Тоді після смерті всіх єгипетських первістків фараон дозволив євреям залишити Єгипет. В основі Песаха лежать два найбільш архаїчних сільськогосподарських свята: свято нового приплоду худоби, коли приносилося в жертву однорічне ягня, і свято перших жнив (збір врожаю ячменю), коли знищувався старий хліб і з прісного тіста випікався новий – маца.


Свято Песах 2020

Саме мацу – прісний хліб, євреї споживають у дні Песаха. Впродовж усіх днів єврейської Пасхи заборонено вживати продукти з тіста чи із зернових, які отримані в результаті закваски чи бродіння, вживати алкогольні напої на основі дріжджів чи содові лікери.

Найголовнішим днем Песаха є саме перший вечір святкування, коли влаштовується особлива святкова трапеза – Пасхальний Седер, де батьки розповідають дітям історію свята, читаючи Пасхальну Агаду.


Святкова трапеза в честь Песаху

На святковому столі повинні стояти баранина – символ жертвоприношення, гірка зелень – символ гіркоти єгипетського рабства, солона вода – символ сліз євреїв, суміш з тертих яблук, горіхів та фініків – символ глини, з якої євреї у рабстві робили цеглини, куряче яйце та весняні овочі.

Під час трапези кожен дорослий єврей повинен випити чотири чаші вина, які означають обіцянки Бога для єврейського народу. Діти та хворі п’ють виноградний сік.


Обов'язкові страви на столі в перший день Песаху

В усі інші дні євреї не працюють і не вирішують важливих ділових справ, не виконується домашня робота – прання, прибирання. Вільний час важливо приділити вивчанню Тори – П’ятикнижжю Мойсея.

На основі приписів Тори у свято Песах кожен єврей повинен здійснити паломництво в Єрусалимський Храм. На восьмий день Песаха євреї святкують остаточне звільнення. У синагозі під час пасхального богослужіння читається Пісня Піснею. Цей день символізує завершення свята.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Релігія Новини Ізраїля Великдень
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