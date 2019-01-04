Петро Порошенко назвав найкращі українські пісні 2018 року: цікава підбірка
Президент України Петро Порошенко встиг не тільки підбити підсумки в політичних досягненнях, але й скласти список найкращих пісень 2018 року.
Відповідний плейлист Президент опублікував на своїй сторінці у Facebook. Петро Порошенко зізнався, що писати і співати українською стало своєрідним трендом, який варто підтримувати. Окрім цього, він підкреслив різноманіття вітчизняної музики.
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"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика – від фольку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", – зазначив Петро Порошенко.
До списку найкращих хітів, які відзначив глава держави, увійшли популярні пісні, відомі кожному меломану. Петро Порошенко визначив 7 треків, які його вразили у 2018 році.
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