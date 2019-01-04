Петро Порошенко назвав найкращі українські пісні 2018 року: цікава підбірка

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Петро Порошенко назвав найкращі пісні 2018 року
Петро Порошенко назвав найкращі пісні 2018 року / tet.tv

Президент України Петро Порошенко встиг не тільки підбити підсумки в політичних досягненнях, але й скласти список найкращих пісень 2018 року.

Відповідний плейлист Президент опублікував на своїй сторінці у Facebook. Петро Порошенко зізнався, що писати і співати українською стало своєрідним трендом, який варто підтримувати. Окрім цього, він підкреслив різноманіття вітчизняної музики. 

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"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика – від фольку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", – зазначив Петро Порошенко. 

До списку найкращих хітів, які відзначив глава держави, увійшли популярні пісні, відомі кожному меломану. Петро Порошенко визначив 7 треків, які його вразили у 2018 році.

Джамала "Крила": дивіться відео кліпу

 

Onuka "Strum": дивіться відео кліпу

 

ТНМК "Янголи": дивіться відео кліпу

 

Лінія Маннергейма "Де твоя лінія?": дивіться відео кліпу

 

Антитіла "Лови момент": дивіться відео кліпу 

 

Один в каное "Ікони": дивіться відео кліпу

 

KAZKA "Плакала": дивіться відео кліпу

 

Теги: Новини України LifeStyle Петро Порошенко Музика
Джерело: 24 Канал
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