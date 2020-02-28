Pianoбой презентував кліп на пісню "Пустеля": відео для виходу з зимової меланхолії

Сьогодні, 28 лютого, відомий український виконавець Дмитро Шуров оприлюднив відеороботу на ліричний хіт "Пустеля". Для зйомок команда музиканта відправилася до морозної Ісландії. Pianoбой запевняє, що саме ця пісня допоможе слухачам позбутися власних демонів та емоційного вигорання.

На офіційному ютуб-каналі музиканта з'явилася чергова романтична відеоробота на трек "Пустеля", який увійшов до четвертого студійного альбому Pianoбой "Хісторі". Він знаменує перехід від притаманного рок-н-ролу до чуттєвої музики майбутнього.

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Для зйомок кліпу Дмитро Шуров обрав приголомшливі локації: льдовики Ісландії гармонійно поєдналися з урбаністичними краєвидами Києва. Сам Дмитро Шуров зізнався, що ця робота подарувала йому чимало нового досвіду. Він вперше "літав" зі страховкою на екрані та отримав незабутні емоції.

Над кліпом працював відомий український режисер Гео Лерос. Аномально тепла столична зима дозволила митцям відтворити прихід весни, яка залишить у минулому зимову меланхолію та безнадію. Саме у цю пору року все квітне і навіть пустеся здатна перетворитися на сад.

Всім, хто пізнав, що таке емоційне вигоряння, безодня та безнадія. Хто хоч раз в житті відчував, що все марно і ніщо не має сенсу. Що ти сам на сам серед натовпу. Що зима ніколи не скінчиться. Ця пісня присвячується тим, хто не злякався копнути глибше в себе та поглянути в очі власним демонам. Хто не боїться суму та вміє повернути його на власну користь,

– презентував відео Pianoбой.

Альбом "Хісторі" натхненний темлом, вірою в світле майбутнє та гармонією з навколишнім світом. У ньому вдало поєдналися характерний для співака драйв та лірика. До нього увійшли 10 пісень, кожна з яких – фантастична історія. Саме тому музиканти називають цей альбом найбільш чуттєвим та людяним у своїй кар'єрі.

Pianoбой – Пустеля: дивіться відео онлайн

Pianoбой – Пустеля: текст пісні

Знову весна.

І знову я без тебе мерзну.

Шепіт, подих, і я у цій безодні голий.

Море у долонях,

Та чомусь болить у скронях.

Скелі, мов стіни,

Ми перейшли у інший вимір…



Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Хай тобі співає вода пустель

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Там, де ти живеш, нема людей.

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Все мине, я знаю, і це мине.



Знову осінь

Вже сиве небо кличе в гості.

Може і досить захлинатись у її волоссі.

Знаєш, буває –

Ми любим те, що нас вбиває.

Скелі, мов стіни

Ми перейшли у інший вимір…

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Хай тобі співає вода пустель

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Там, де ти живеш, нема людей.

Лей-ла-ла-ла-ла-ла-лей

Все мине, я знаю, і це мине.