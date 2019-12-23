24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Pianoboy презентував курйозний кліп про святкування Нового року: відео

185 Читать новость на русском
Дмитро Шуров / Instagram / @pianoboy_official

Сольний проєкт Дмитра Шурова Pianoboy випустив новорічний відеокліп на пісню "Якщо хочеш Новий рік", у якому знято сімейні сварки та примирення.

Так, у сюжеті кліпу показано історію родини, яка готується до святкування Нового року. В один момент у мами випадково падає миска з салатом і у неї починається конфлікт з свекрухою, до якого згодом приєднується вся сім'я. Справа доходить ледь не до бійки, прикрашена ялинка падає в кімнаті, а діти їдять салат з підлоги.

Читайте також: Дуа Ліпа представила нову пісню Future Nostalgia

Саме таку метушню, яка припиняється з приходом у квартиру Санта-Клауса, показано у новому відео на пісню "Якщо хочеш Новий рік". Кліп був опублікований 20 грудня на офіційному ютуб-каналі Pianoboy.

Відеоробота, яка за дві доби набрала понад 33 тисячі переглядів, сподобалася багатьом шанувальникам за комічний сюжет.

"Головне швидко помиритися і обіймати рідну людину", "У нас в сім'ї майже кожне свято так минає, люблю їх дуже", "Оці сповільнені кадри змусили мене сміятися. Чомусь на початку не думала, що буде так комічно", "У Сальвадора Далі літали коти, а тут собака", – пишуть користувачі у мережі.

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": дивіться відеокліп

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": слова пісні

Минає рік старий,
закінчується повість
Новий сюжет чекає знов
Під небом із сумних і радісних історій
Так ніщо не гріє, як твоя любов

Якщо хочеш новий рік
Обійми свою людину
І сварливого сусіда теж візьми і обійми
Подаруй на новий рік
Всьому світу свої крила
Без твоїх обійм не прийде

Новий Рік!
Ла ла ла
Ла ла ла ла-а-а-а
Ла ла ла ла-а-а-а
Новий Рік!

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
сьогодні
5066
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новорічні свята Новини LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:32 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Анастасія Манюхіна 5065
22 грудня 17:39 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 2480
21 грудня 07:42 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 40016
20 грудня 18:00 Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
Яніна Ткачук 4606
20 грудня 17:22 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 2646
Новини
Більше новин
Залиште відгук