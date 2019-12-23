Pianoboy презентував курйозний кліп про святкування Нового року: відео

Сольний проєкт Дмитра Шурова Pianoboy випустив новорічний відеокліп на пісню "Якщо хочеш Новий рік", у якому знято сімейні сварки та примирення.

Так, у сюжеті кліпу показано історію родини, яка готується до святкування Нового року. В один момент у мами випадково падає миска з салатом і у неї починається конфлікт з свекрухою, до якого згодом приєднується вся сім'я. Справа доходить ледь не до бійки, прикрашена ялинка падає в кімнаті, а діти їдять салат з підлоги.

Читайте також: Дуа Ліпа представила нову пісню Future Nostalgia

Саме таку метушню, яка припиняється з приходом у квартиру Санта-Клауса, показано у новому відео на пісню "Якщо хочеш Новий рік". Кліп був опублікований 20 грудня на офіційному ютуб-каналі Pianoboy.

Відеоробота, яка за дві доби набрала понад 33 тисячі переглядів, сподобалася багатьом шанувальникам за комічний сюжет.

"Головне швидко помиритися і обіймати рідну людину", "У нас в сім'ї майже кожне свято так минає, люблю їх дуже", "Оці сповільнені кадри змусили мене сміятися. Чомусь на початку не думала, що буде так комічно", "У Сальвадора Далі літали коти, а тут собака", – пишуть користувачі у мережі.

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": дивіться відеокліп

Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": слова пісні

Минає рік старий,

закінчується повість

Новий сюжет чекає знов

Під небом із сумних і радісних історій

Так ніщо не гріє, як твоя любов

Якщо хочеш новий рік

Обійми свою людину

І сварливого сусіда теж візьми і обійми

Подаруй на новий рік

Всьому світу свої крила

Без твоїх обійм не прийде

Новий Рік!

Ла ла ла

Ла ла ла ла-а-а-а

Ла ла ла ла-а-а-а

Новий Рік!