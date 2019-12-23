Pianoboy презентував курйозний кліп про святкування Нового року: відео
Сольний проєкт Дмитра Шурова Pianoboy випустив новорічний відеокліп на пісню "Якщо хочеш Новий рік", у якому знято сімейні сварки та примирення.
Так, у сюжеті кліпу показано історію родини, яка готується до святкування Нового року. В один момент у мами випадково падає миска з салатом і у неї починається конфлікт з свекрухою, до якого згодом приєднується вся сім'я. Справа доходить ледь не до бійки, прикрашена ялинка падає в кімнаті, а діти їдять салат з підлоги.
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Саме таку метушню, яка припиняється з приходом у квартиру Санта-Клауса, показано у новому відео на пісню "Якщо хочеш Новий рік". Кліп був опублікований 20 грудня на офіційному ютуб-каналі Pianoboy.
Відеоробота, яка за дві доби набрала понад 33 тисячі переглядів, сподобалася багатьом шанувальникам за комічний сюжет.
"Головне швидко помиритися і обіймати рідну людину", "У нас в сім'ї майже кожне свято так минає, люблю їх дуже", "Оці сповільнені кадри змусили мене сміятися. Чомусь на початку не думала, що буде так комічно", "У Сальвадора Далі літали коти, а тут собака", – пишуть користувачі у мережі.
Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": дивіться відеокліп
Pianoboy – "Якщо хочеш Новий рік": слова пісні
Минає рік старий,
закінчується повість
Новий сюжет чекає знов
Під небом із сумних і радісних історій
Так ніщо не гріє, як твоя любов
Якщо хочеш новий рік
Обійми свою людину
І сварливого сусіда теж візьми і обійми
Подаруй на новий рік
Всьому світу свої крила
Без твоїх обійм не прийде
Новий Рік!
Ла ла ла
Ла ла ла ла-а-а-а
Ла ла ла ла-а-а-а
Новий Рік!