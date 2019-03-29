Pianoбой закликав українців йти на вибори, заспівавши пісню: відео

Співак Дмитро Шуров, який більш відомий як Pianoбой, записав відео-звернення до українців. У своїй пісні вокаліст закликав йти на вибори Президента України, які відбудуться в неділю, 31 березня.

Напередодні виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, український виконавець Дмитро Шуров вирішив звернутися до українців за допомогою пісні. Pianoбой опублікував відео, на якому він співає пісню про вибори, на своїй сторінці в Instagram.

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Країна чекає чесного президента, який буде працювати на її добробут, а не тільки на свій. Але якщо кожен народ гідний свого правителя, то кожен може почати з себе. Всі на вибори! Це Твоя Країна,

– прокоментував відеоролик Pianoбой.