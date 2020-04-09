Під час карантину відкриваю для себе кінематограф: топ-5 фільмів від Артема Пивоварова

Співак Артем Пивоваров проводить карантин із користю. Він багато читає, займається спортом, дивиться цікаві вебінари та фільми. Артем вважає, що період ізоляції – це ідеальна можливість згадати про свої захоплення та приділити їм час.

Артист зізнався, яка стрічка залишиться у його пам’яті та серці назавжди.

До теми Артем Пивоваров зізнався, яка дівчина може підкорити його

Я почав більше цікавитися культурою кінематографа, починаючи з середини минулого століття. Зараз дивлюся дуже багато фільмів Альфреда Гічкока. Його "Вікно у двір" назавжди залишиться в моїй пам'яті та серці. Тому список моїх 5 найкращих фільмів очолює саме ця стрічка. Рекомендую і вам її до перегляду,

– розповів співак Новому каналу.

Найкращі фільми від Артема Пивоварова

"Вікно у двір" – американський трилер, 1954

Якщо ви не відчуєте приємного жаху під час перегляду "Вікна у двір" – ущипніть себе, швидше за все, ви вже мертві. Коротко про фільм (усміхається). Ця драма використовує непереборну схильність людини до підглядання. Підглядання за чужими історіями, за чужим добробутом, за чужими спальнями зі скелетами та інтимностями, за успіхами і невдачами чужих кар’єр, та й багато за чим іншим. Сюжетна історія фільму дає нам чудову нагоду підглядати за життями різних людей, розрізняючи їх лише за скупими графічними контурами і натомість залишаючи величезний простір для фантазій та роздумів. "Вікно у двір" – не просто гарний заголовок, це спосіб комунікації зі світом, який пропонує фільм.

Вікно у двір: дивіться трейлер фільму онлайн

"Апокаліпсис сьогодні" – драма, 1979

"Це один із найбільш яскравих і масштабних фільмів про війну у В’єтнамі, – каже Артем. – Режисер Френсіс Форд Коппола зображує війну, як найвищий прояв людського життя, простору, де перевіряються на міцність чоловіки. Він хотів через вічну дуальність людини показати вияв конкретного політичного та воєнного цинізму, яким є В’єтнам".

Апокаліпсис сьогодні: дивіться трейлер фільму онлайн

"Повне затьмарення" – драма, 1995

"Історія про згубні зв'язки двох французьких поетів, основоположників символізму, чиї кращі твори були написані саме тоді, коли їхні життєві шляхи перетнулися, – розповідає співак Новому каналу. – Образ юного Артюра Рембо – геніального, нестерпного і непереборно привабливого – втілив на екрані Леонардо Ді Капріо. На вас чекає справжнє занурення у світ оголених почуттів – пристрасті, ніжності, люті та саморуйнування".

Повне затьмарення: дивіться трейлер фільму онлайн

"Великий Лебовські" – комедія, 1998

"Безробітний Джеффрі Лебовські або просто "чувак" проводить дні за безтурботною грою в боулінг та келихом вина, – розповідає Артем. – Він веде життя пересічного немолодого хіпі і цілком задоволений собою. Але якось до квартири Джеффі заявляються двоє розлючених головорізів, які вимагають повернути гроші, які їм нібито заборгувала його дружина. Що ж буде далі, дивіться самі. Скажу одне: події розвиватимуться за абсолютно непередбачуваним сценарієм!"

Великий Лебовські: дивіться трейлер фільму онлайн

"Кундун" – історична драма, 1997

"Фільм про трагічну долю Далай-лами, який був духовним наставником буддистів всього світу і запам'ятався як найбільший релігійний діяч нашої епохи, – розповідає Артем. – Ви дізнаєтеся про дитинство та юнацькі роки Далай-лами. Саме тієї пори, коли він усвідомив, що стане духовним наставником мільйонів людей. До речі, стрічка чотири рази була номінована на премію Оскар, а всі ролі в ній зіграли непрофесійні актори. Я вже кілька разів переглянув цей фільм. Він дуже цікавий та захоплюючий".

Кундун: дивіться трейлер фільму онлайн

"Після цього фільму рекомендую вам трохи відпочити й подивитись розважальне шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі з моєю участю, – каже Артем. – Невеличкий спойлер: у програмі ви почуєте, як я вмію імітувати звуки хижих тварин. Так, ви не про всі мої таланти знаєте!" Вмикайте Новий канал щовівторка о 19:00 і дивіться шоу "Хто проти блондинок?".