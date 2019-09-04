Під час концерту в Москві підняли український прапор: фото

31 серпня у Москві відгримів концерт скандального білоруського співака Макса Коржа. На виступ прийшли тисячі меломанів, які підспівували улюблені хіти з репертуару артиста. Однак не тільки цим запам'ятається концерт: у залі виднівся український прапор.

Про це розповів російський журналіст Юрій Дудь, який був одним із глядачів. На Instagram-сторінці він опублікував два фото, на яких видно, як дівчата у фан-зоні об'єднали три прапори – білоруський, український і російський.

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"Поки ми готували випуск, навмисно зберігали тишу. Але в Росії в цей час іноді траплялися хороші історії, для яких цей Instagram і був колись придуманий. 31 серпня. Москва. Концерт Макса Коржа на стадіоні "Динамо", – підписав знімки Юрій Дудь.



Концерт Макса Коржа у Москві / Фото: Instagram / @yurydud



Український прапор підняли у Москві / Фото: Instagram / @yurydud

Виступ вже прокоментував і сам Макс Корж. Про прапори на стадіоні він не розповів, однак зізнався, що цей концерт йому запам'ятається надовго.

"Москва! Не думав, що ти можеш бути такою! 35 тисяч людей в один голос! Яке то диво відбувалося на цьому стадіоні! Однозначно це залишиться в нашій пам'яті на все життя!" – написав він до фото зі стадіону.



Виступ Макса Коржа в Москві / Фото: Instagram / @maxkorzhmus​

Хто такий Макс Корж?Це білоруський репер, який двічі отримував заборону на в'їзд в Україну. Причиною цьому стали виступи Макса Коржа в анексованому Криму. У 2016 році він через суд домігся скасування заборони СБУ, а згодом і сама служба скасувала своє рішення, бо "не виявила загрози національній безпеці в діях Макса Коржа". За рік Держприкордонслужба переглянула питання щодо візитів артиста в Україну та вдруге заборонила йому в'їзд. Однак і це рішення згодом було скасоване. 22 січня Макс Корж безперешкодно виступив у Києві.



У публічному зверненні співак пояснив, що в будь-якій ситуації залишається аполітичним. "Я музикант і ніяк не можу впливати на хід всім відомих подій, на жаль. Все, що я можу робити – це приїжджати туди, де дійсно потрібен, і для мене всі рівні, що з цієї країни, що з тієї, головне, щоб люди були нормальні", – пояснив Макс Корж.