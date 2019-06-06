Під час туру в Нідерландах Іванка Трамп одягає лише квіткові сукні: стильні фото американки

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Після відрядження до Великобританії дочка президента США відправилася у Нідерланди. 37-річна Іванка Трамп здійснила кілька виходів у Гаазі. Під час появ перед папараці стильна американка вкотре засвітила плаття у квітковий принт.

Іванка Трамп не виділяє часу на відпочинок, тому не забуває про свої обов'язки радника президента США. Напередодні вона приземлилася у Гаазі, куди відправилася зі столиці Великобританії. В аеропорту вона вийшла з літака у білій сукні з червоними квітами. На наступний день білява американка засвітила не менш стильний та яскравий образ.

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На масштабному саміті в Гаазі, де присутні обговорювали глобальні питання, Іванка Трамп з'явилася у ще одній сукні з квітковим принтом у кількох відтінках – блакитному, червоному, фіолетовому та інших. Однак фасон вбрання був трохи іншим – воно було більш повітряним і ніжним, а також з повністю закритим декольте. Образ Іванки Трамп доповнили замшеві сині туфлі-човники, довгасті сережки та легкий макіяж.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп у Нідерландах / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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