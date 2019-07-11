Підкреслила декольте: 40-річна Кеті Холмс знялася у сексуальній фотосесії

Екс-дружина актора Тома Круза Кеті Холмс зачарувала шанувальників незвичним звабливим образом у новій чорно-білій фотосесії..

Нові чуттєві знімки голлівудська акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Кеті Холмс позує у чорному корсеті, який підкреслив її пишне декольте. Доповнили лаконічний образ знаменитості прості джинси.

Родзинкою в "аутфіті" зірки стало волосся Кеті – стилісти зробили об'ємну зачіску з локонів. Перукарем актриси виступив DJ Quintero з Serge Normant Salon в Нью-Йорку. Завершенням став яскравий макіяж з акцентом на очах, за який відповідала Genevieve Herr.

Кеті Холмс / Instagram / @katieholmes212