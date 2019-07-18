Піджак поверх сексапільної білизни: Ірина Шейк гаряче прикрасила обкладинку Vogue

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinasharmy

Літо – не лише час для відпочинку, але й відмінний момент для гарячих зйомок і пікантних обкладинок відомих глянців. Так, на лицевій сторінці іспанського Vogue з'явилася зваблива і струнка 33-річна Ірина Шейк.

Напередодні в мережі з'явилося ефектне фото Ірини Шейк та Адріани Ліми, які позували перед камерою фотографів для серпневого випуску іспанського Vogue. А вже наступного дня після анонсу на своїй сторінці в Instagram Ірина Шейк опублікувала дуже спекотне фото, зроблене для того ж випуску журналу.

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На чорно-білому фото струнка модель постала у темному комплекті білизни, опираючись на спинку красивого крісла. На фоні пальм та інших екзотичних насаджень Ірина Шейк звабливо та вільно позувала перед фотографом. Поверх сексуальної білизни 33-річна знаменитість накинула чорний піджак, який вирішила залишити розстібнутим.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinasharmy

На іншому фото, яке також розглядають як одну з версій обкладинок, модель позувала лежачи у значно гарячішому комплекті, трусики та бюстгальтер якого доповнювався сексуальними підтяжками.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Ірина Шейк Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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