Фіналістка десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Дана Оханська оприлюднила серію звабливих знімків, де постала в еротичному образі та засвітила оголені груди.

Нова публікація Дани на особистій інстаграм-сторінці викликала справжній фурор в мережі. Дівчина постала перед камерою у надзвичайно сексуальному образі, який не залишила без уваги аудиторія її підписників.

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Ще під час участі в проєкті "Холостяк" Оханська запам'яталася глядачам, як одна із найвідвертіших дівчат. Вона не соромилася говорити на інтимні теми, читала еротичну поезію та не приховувала, що отримує задоволення від фізичних стосунків з чоловіками.

Під час однієї з фотосесій дівчина позувала у пристрасному образі, яким завела мережу. Дана зображена, стоячи на підвіконні. Чорно-білі кольори фотографій додають їм особливої атмосфери та спокусливості.

Красуня одягнена у чорні трусики та подовжений піджак, під яким немає одягу. Такий look показав оголені груди ексхолостячки. Поєднала його із туфлями-човниками на підборах. Волосся Оханська вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.

Вона похизувалася стрункою фігурою, а також увагу привертає її проникливий погляд та гарячі пози.



Дана Оханська в піджаку на оголене тіло / Instagram / @dana_okhanska



Еротичний образ Дани Оханської / Instagram / @dana_okhanska



Дана Оханська засвітила оголені груди / Instagram / @dana_okhanska