У піджаку на оголене тіло: Дана з "Холостяка-10" засвітила груди в еротичному образі – фото 18+
Фіналістка десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Дана Оханська оприлюднила серію звабливих знімків, де постала в еротичному образі та засвітила оголені груди.
Нова публікація Дани на особистій інстаграм-сторінці викликала справжній фурор в мережі. Дівчина постала перед камерою у надзвичайно сексуальному образі, який не залишила без уваги аудиторія її підписників.
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Ще під час участі в проєкті "Холостяк" Оханська запам'яталася глядачам, як одна із найвідвертіших дівчат. Вона не соромилася говорити на інтимні теми, читала еротичну поезію та не приховувала, що отримує задоволення від фізичних стосунків з чоловіками.
Під час однієї з фотосесій дівчина позувала у пристрасному образі, яким завела мережу. Дана зображена, стоячи на підвіконні. Чорно-білі кольори фотографій додають їм особливої атмосфери та спокусливості.
Красуня одягнена у чорні трусики та подовжений піджак, під яким немає одягу. Такий look показав оголені груди ексхолостячки. Поєднала його із туфлями-човниками на підборах. Волосся Оханська вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж.
Вона похизувалася стрункою фігурою, а також увагу привертає її проникливий погляд та гарячі пози.
Дана Оханська в піджаку на оголене тіло / Instagram / @dana_okhanska
Еротичний образ Дани Оханської / Instagram / @dana_okhanska
Дана Оханська засвітила оголені груди / Instagram / @dana_okhanska