Піппа Міддлтон дала перше інтерв'ю, у якому розповіла про свого сина

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Getty Images

Через публічне життя своєї сестри Кейт Міддлтон 35-річна Піппа також не обділена увагою від папараці та журналістів. Однак дати перше інтерв'ю і заговорити у ньому про сина Піппа Міддлтон наважилася аж через півроку після його народження.

У жовтні 2018 року Піппі Міддлтон вперше стала мамою. У неї та її чоловіка Джеймса Меттьюза народився син, якого назвали Артур. Попри те, що папараці часто вдавалося підхопити молоду матусю за прогулянками, перше своє інтерв'ю, у якому заговорила про досягнення первістка вона дала днями. Про це повідомляє видання People.

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Як зазначається у джерелі, 35-річна Піппа, як і її сестра герцогиня Кембриджська полюбляє спорт, тому веде активний спосіб життя. Ще під час вагітності вона займалася плаванням, а тепер намагається привчити до цього заняття і свого 6-місячного сина Артура Майкла Вільяма.

Артур почав вчитися плавати в чотири місяці, що дало йому впевненість. Зараз йому шість місяців і плавання – це одне з найулюбленіших його занять. Воно гарантує міцний денний сон, а рух у воді покращують травлення дитини,
– поділилася Піппа.

Також вона додала, що у період вагітності плавання було її найкориснішим і найприємнішим для неї тренуванням. Вона аргументує це тим, що рухи у воді є цілком безпечними, чого не скажеш про заняття у спортзалі, наприклад. Однак, все-таки, є одне застереження і рекомендація від сестри герцогині – перевтомлюватися не варто, адже це може погано повпливати на здоров'я майбутньої мами і здоров'я малюка.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Піппа Міддлтон Зіркові мами
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