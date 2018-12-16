Пишні груди і схудла фігура: Мерайя Кері зачарувала спокусливим образом

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Мерайя Кері
Мерайя Кері / Instagram / @mariahcarey

48-річна американська співачка Мерайя Кері останнім часом не пропускає можливості похизуватись своїми стрункими формами. Після важкої операції та дієт жінці вдалось набути підтягнуту фігуру, через що знову стала об’єктом захоплень мільйонів фанатів.

Відтак, зірка опублікувала у своєму Instagram чергові фотографії, на яких відпочиває в компанії друзів у Мадриді, Іспанія. Для вечірки співачка одягнула блискучу міні-сукню чорного кольору з паєток, яка ефектно виділяла її пишне декольте.

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Мерайя Кері
Мерайя Кері в Мадриді / Instagram-Stories / @mariahcarey

Переплетені навхрест смужки тканини лише візуально збільшували її бюст. Свій образ Мерайя завершила великими золотистими кільцями-сережками, перснями, вечірнім макіяжем та ідеально рівним розпущеним волоссям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

"Кінець туру відзначився святковою вечіркою в Мадриді", – підписала знімок артистка. 

Мерайя Кері в Мадриді
Мерайя Кері в Мадриді / Instagram-Stories / @mariahcarey

Нагадаємо, що співачка Мерайя Кері останні кілька років то стрімко гладшала (її вага сягала більше 100 кілограмів), то знову втрачала вагу. Однак у листопаді минулого року артистка зважилася на хірургічне втручання – їй вирізали частину шлунку, після чого помітно вона схудла і до сьогодні вражає фанатів своїми формами.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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