Пишногруда Демі Роуз повністю роздягнулась перед камерою: фото 18+

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Демі Роуз повністю оголилась / Instagram / @dannydesantos

Британська модель Демі Роуз не припиняє епатувати у мережі провокативними знімками. Днями манекенниця опублікувала серію світлин, на яких постала повністю голою.

Всього у 24 роки Демі Роуз зуміла здобути світову славу, про яку мріють мільйони людей. Запальна британка ще кілька років тому виїхала до США та почала активно розвивати свою інстаграм-сторінку. І вибір моделі був правильним: блог щороку приносить Демі Роуз мільйони доларів, про що вона залюбки розповідає у мережі. Окрім цього, популярність допомагає зірці примножувати капітал, очолюючи рекламні кампанії білизняних брендів. 

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Сама Демі Роуз не приховує, що шалений успіх зуміла здобути завдяки еротичним зйомкам, результати яких вона щоразу демонструє прихильникам. У середу, 11 грудня, у мережі з'явились чергові кадри, які перевершили всі очікування підписників моделі. 

Перед камерою модель вирішила повністю роздягнутись, показавши свої пишні форми. Позувала Демі Роуз спиною до камери, демонструючи сліди від купальника та пружні сідниці. Сексуальності світлинам додав схід сонця і мокре волосся манекенниці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Мабуть, Демі Роуз не перед кожним фотографом може повністю оголитись. Однак цього разу манекенниця не бентежилась камери, адже автором еротичних кадрів був її друг – знаменитий фотограф Денні Десантос. Чоловік поїхав з Демі Роуз до Таїланду, де знімає разом з нею рекламну кампанію. У вільний час митець не забуває приділяти час моделі, додаючи до її портфоліо провокативні фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Демі Роуз
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