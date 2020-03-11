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Пишногруда Демі Роуз засвітила пікантні форми у відвертому купальнику: фото 18+

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Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Сексапільна модель Демі Роуз, яка нещодавно похизувалася світлинами з гірськолижного курорту, вкотре поділилася кадрами з відпочинку на пляжі. Красуня засвітила привабливі форми у відвертому бікіні.

Неймовірно пристрасна та запальна брюнетка з Британії ніколи не залишається поза увагою прихильників. На її сторінці в інстаграмі є багато еротичних фото з різноманітних зйомок, відпочинку та прогулянок. Демі знає, як продемонструвати свої принади та показати себе у всій красі.

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Чергові кадри Демі Роуз ще раз підтверджують її  привабливість та сексуальність. У свої 24 роки вона є однією із найбільш затребуваних моделей сучасності. Вже за декілька тижнів дівчина святкуватиме своє 25-річчя, а поки ділиться з підписниками серією спекотних фотографій.

Демі позує у надзвичайно відвертому купальнику молочного кольору з прозорими бретелями. Таке вбрання ледве прикриває інтимні зони знаменитості та яскраво підкреслює їх. Волосся зірки мокре, очевидно, вона позує на знімках після плавання. На обличчі в моделі макіяж в природних тонах, а вуха прикращають мінімалістичні сережки.


Демі Роуз показала пишні груди у відвертому купальнику / Instagram / @demirose


Демі Роуз засвітила спокусливі сідниці на пляжі / Instagram / @demirose

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Демі Роуз
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