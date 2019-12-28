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Пишнотіла Ешлі Грем повністю оголилась: моделі – в захваті, користувачі – обурюються 18+

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Ешлі Грем / Instagram / @ ashleygraham

Пишнотіла модель Ешлі Грем перебуває на останніх місяцях вагітності. Незважаючи на стасус вагітної матусі вона встигає відвідувати всі світські заходи, ходити по модних подіумах та навіть позувати для глянців. Цього разу вона ошелешила світ черговим еротичним знімком.

Для 32-річної моделі та її чоловіка Джастіна Ервіна це буде перша дитина у шлюбі. Пара з нетерпінням очікує на появу первістка, а поки фіксує щасливі миті на фотокартках. Нещодавно батько майбутньої дитини фотографував Ешлі для топлес-знімків, які оцінили чимало користувачів соціальних мереж.

Фотосесія руками чоловіка: Пишнотіла модель Ешлі Грем повністю оголилась на останньому місяці вагітності: 18+

Тепер же Грем поділилась новою світлиною, автором якої стала фотографиня Касс Берд. На ній Емілі постала повністю оголеною, ставши на коліна і сильно вигнувшись назад. З усього, що було присутнім на тілі моделі – це кілька підвісок на шиї та сережки. Своє волосся вона розпустила, надавши йому природності, а руками ледь-ледь торкнулась своїх стоп. Інтимні зони грудей були сховані за чорними смужками, створеними у фоторедакторі.

оголена Ешлі Грем
Ешлі Грем на останніх місяцях вагітності / Instagram / @ashleygraham

Чорно-біла ню-фотографія викликала неоднозначну реакцію в мережах. Такі знамениті моделі, як Емілі Ратажковскі, Гелена Крістенсен, Еніола Абіоро, Тейлор Джавасіс були в захваті від кадру та залишили під нею свої позитивни "емоджі". Інші прихильники Ешлі залишились незадоволеними світлиною, оскільки вважають, що вони не повинні постійно бачити оголеності моделей. "Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ" – пишуть вони. Проте серед коментаторів знайшлись і такі, які побачили у Ешлі самих себе, відтак були приємно вражені відвертістю.

оголена Ешлі Грем: реакція соцмереж
Моделям-колегам Ешлі Грем сподобалось еротичне фото / Скріншот з інстаграму

оголена Ешлі Грем: реакція соцмереж
Обурені коментатори знімком Ешлі Грем / Скріншот з "Обозреватель"

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Ешлі Грем Еротика Зіркові мами
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