Пишнотіла модель Алі Тейт Катлер вперше стала моделлю Victoria's Secret

Останніми роками модний бренд Victoria's Secret змінив філософію власного бренду та почав запрошувати для зйомок та шоу нових моделей. Однією з таких стала plus-size модель Алі Тейт Катлер, яка носить американський 14-розмір одягу, що відповідає міжнародному М-L.

Представники бренду Victoria's Secret запросили дівчину для представлення білизни, яку було створено в колаборації із британським брендом нижньої білизни Bluebella.

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В інтерв’ю для видання ЕОnline! Алі поділилась, що саме цей розмір одягу приміряють на себе більшість жінок у світі, тому вона прагне довести усім, що жінки можуть бути прекрасними з будь-якими формами тіла.

Тепер на подіумі будуть представлені різноманітні форми, розміри, ріст, кольори та етнічні приналежності, і це приводить до більш зрозумілого значення того, що означає бути моделлю,

– заявила модель.

Що варто знати про останні зміни у Victoria's Secret?

Протягом всієї історії бренду представники марки обирали моделей лише з ідеальними формами тіла – "90-60-90". Але останнім часом знамениті щорічні шоу Victoria's Secret почали дивитись по ТБ все менше людей, а скандали навколо стандартів краси лише зростали.

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Відтак бренд прийняв рішення урізноманітнити свій "клан" моделей та почав запрошувати жінок з різноманітними особливостями. Першою з них стала модель Вінні Харлоу з хворобою вітиліго, яка завоювала статус "ангела". Після неї поповнила ряди дівчат "з крилами" Барбара Палвін, яка має пишні форми. Згодом для зйомок однією з колекцій білизни запросили трансгендерну модель Валентину Сампайо, а вже зараз нову колекцію представляє пишнотіла Алі Тейт Катлер.

Також додамо, що у травні 2019 року представники марки оголосили, що щорічне шоу більше не будуть показувати на телебаченні, а наприкінці липня в мережі просочилась інформація, що у 2019 році ми не побачимо традиційного показу Victoria's Secret.