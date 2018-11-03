Пишнотіла модель Ешлі Грем показала своє щоденне тренування: ефектне відео

Чимало людей у всьому світі вважають, що пишнотілі моделі підтримують свою форму тільки завдяки регулярному відвідування улюбленого ресторану. Однак ці міфи активно спростовує Ешлі Грем.

Зірка у своєму блозі часто публікує фрагменти з виснажливих тренувань. При цьому Ешлі Грем виконує такі фізичні вправи, які складно повторити пересічній красуні.

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Днями на сторінці в Instagram модель plus-size показала, як вона піднімає штангу, вагою 60 кілограмів. Додаткове навантаження на руки Ешлі Грем давали спеціальні гумки. З чималим вантажем зірка присідала в леопардових лосинах та світлій кофті.

Раніше ж Ешлі Грем поділилась з прихильниками відео з тренування на вулицях Нью-Йорка. Модель тягнула спеціальну установку, на якій стояв її особистий тренер. Такі вправи допомагають Ешлі тримати талію та сідниці у формі.