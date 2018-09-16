Пишнотіла модель Іскра Лоуренс зробила звабливе фото в стилі сестер Кардашян

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Іскра Лоуренс показала фото в стилі сестер Кардашян
Іскра Лоуренс показала фото в стилі сестер Кардашян / Instagram / @iskra

Британська модель plus-size Іскра Лоуренс є не тільки успішною манекенницею, але й блогером. У мережі вона публікує кадри з приватного життя та стильних зйомок.

13 січня Іскра вразила прихильників свого блогу яскравими та досить провокативними знімками. Пишнотіла модель постала у топі на зав'язках та джинсах з високою талією. Вбрання грайливо оголювало її груди та підкреслювало апетитні форми. 

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Я – заборонений плід, – загадково написала Іскра Лоуренс. 

Пишнотіла модель Іскра Лоуренс
Пишнотіла модель Іскра Лоуренс / Instagram / @iskra

Модель Іскра Лоуренс в пікантному образі
Модель Іскра Лоуренс в пікантному образі / Instagram / @iskra

Користувачі мережі одразу ж звернули увагу на те, що гарячі знімки дуже нагадують фото Кендалл Дженнер, зроблене у 2015 році. Тоді одна із сестер Кардашян вмостилась на підлогу, а її волосся розклали у формі сердечок. На знімку ж Іскри Лоуренс її хвилясті пасма теж викладені навколо голови, а сама зірка вмостилась серед квітів та фруктів. 


Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Окрім цього, на знімку пишнотілої моделі помітили наслідування найпопулярнішої зірки з клану Кардашян – Кім. Запальна дружина Каньє Веста частенько обирає сексапільні вбрання із зав'язками на грудях. Таким чином Кім підкреслює свої пишні форми. 

 

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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