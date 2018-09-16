Пишнотіла модель Іскра Лоуренс зробила звабливе фото в стилі сестер Кардашян

Британська модель plus-size Іскра Лоуренс є не тільки успішною манекенницею, але й блогером. У мережі вона публікує кадри з приватного життя та стильних зйомок.

13 січня Іскра вразила прихильників свого блогу яскравими та досить провокативними знімками. Пишнотіла модель постала у топі на зав'язках та джинсах з високою талією. Вбрання грайливо оголювало її груди та підкреслювало апетитні форми.

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Я – заборонений плід, – загадково написала Іскра Лоуренс.



Пишнотіла модель Іскра Лоуренс / Instagram / @iskra



Модель Іскра Лоуренс в пікантному образі / Instagram / @iskra

Користувачі мережі одразу ж звернули увагу на те, що гарячі знімки дуже нагадують фото Кендалл Дженнер, зроблене у 2015 році. Тоді одна із сестер Кардашян вмостилась на підлогу, а її волосся розклали у формі сердечок. На знімку ж Іскри Лоуренс її хвилясті пасма теж викладені навколо голови, а сама зірка вмостилась серед квітів та фруктів.



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Окрім цього, на знімку пишнотілої моделі помітили наслідування найпопулярнішої зірки з клану Кардашян – Кім. Запальна дружина Каньє Веста частенько обирає сексапільні вбрання із зав'язками на грудях. Таким чином Кім підкреслює свої пишні форми.