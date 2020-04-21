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Пишнотіла співачка Lizzo оголила сідниці в бікіні: відео 18+

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Пишнотіла Lizzo показала фото в білизні / Instagram / @lizzobeeatin

Знаменита американська співачка Lizzo вкотре епатувала у мережі. Зірка показала свої оголені сідниці в мереживній білизні, чим розбурхала інстаграм.

Як відомо, Lizzo – одна з найталановитіших вокалісток сучасності. Вона з легкістю збирає стадіонні концерти та отримує за свої хіти престижні премії. Однак зірка не приховує: донедавна вона комплексувала через свої пишні форми і соромилась їх. Тому, ставши знаменитою, Lizzo прийняла себе такою, як є, і закликає інших у своєму інстаграм зробити те саме. 

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У мережі артистка не комплексує та залюбки постає у провокативних образах. Так, 21 квітня у її блозі з'явилось відео, де Lizzo красувалась у мереживній майці та бікіні. Співачка оголила свої пишні сідниці покрутила ними перед камерою та ляснула себе. А у дописі пояснила мету свого еротичного відео.

"Зосередьтеся на частині тіла, яка вам не подобається в собі, і подаруйте їй сьогодні трохи любові", – наголосила Lizzo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

Ймовірно, саме сідниці – та частина тіла, якою незадоволена артистка. Тому Lizzo і приміряла бікіні та показала всім запальні рухи. Це не вперше співачка хизується пишними сідницями та не редагує кадрі, зроблені в білизні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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