Пишнотіла співачка Lizzo оголила сідниці в бікіні: відео 18+
Знаменита американська співачка Lizzo вкотре епатувала у мережі. Зірка показала свої оголені сідниці в мереживній білизні, чим розбурхала інстаграм.
Як відомо, Lizzo – одна з найталановитіших вокалісток сучасності. Вона з легкістю збирає стадіонні концерти та отримує за свої хіти престижні премії. Однак зірка не приховує: донедавна вона комплексувала через свої пишні форми і соромилась їх. Тому, ставши знаменитою, Lizzo прийняла себе такою, як є, і закликає інших у своєму інстаграм зробити те саме.
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У мережі артистка не комплексує та залюбки постає у провокативних образах. Так, 21 квітня у її блозі з'явилось відео, де Lizzo красувалась у мереживній майці та бікіні. Співачка оголила свої пишні сідниці покрутила ними перед камерою та ляснула себе. А у дописі пояснила мету свого еротичного відео.
"Зосередьтеся на частині тіла, яка вам не подобається в собі, і подаруйте їй сьогодні трохи любові", – наголосила Lizzo.
Ймовірно, саме сідниці – та частина тіла, якою незадоволена артистка. Тому Lizzo і приміряла бікіні та показала всім запальні рухи. Це не вперше співачка хизується пишними сідницями та не редагує кадрі, зроблені в білизні.
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