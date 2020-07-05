Популярна українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) зізналася, що її колишній чоловік, продюсер Єгор Глєбов пішов до Ані Лорак та досі перебуває у стосунках з нею.

У відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" виконавиця розповіла, чи спілкується з екскоханим та які стосунки у нього з сином.

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TAYANNA про стосунки екскоханого з сином

У Тетяни та Єгора є спільний син Даніель. Артистка каже, що її колишній досі перебуває у стосунках з Ані Лорак, проте вона не забороняє йому спілкуватися із сином, адже він має на це таке ж право, як і вона.

Вони живуть разом, я все знаю. Він спілкується з сином, Даніель телефонує йому. Це буває рідко, бо він відвик. Проте, коли Єгор приїздить в Київ, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти. Для нас це не табу,

– розповіла співачка.

TAYANNA каже, що син знає, з яким зараз живе його тато. Одного разу Єгор пропонував Даніелю полетіти в Росію. Він хотів познайомити його із співачкою та її донькою Софією.

Я його відпускала, але він не горів бажанням летіти кудись з батьком. Навіть сам казав мені: "Мамо, я ж з татом бачусь дуже рідко, він мені як не тато, він просто мене зробив. Я хочу тебе берегти, хочу бути з тобою, тому що якщо я поїду, ти ж залишишся одна. Хто тебе оберігатиме?",

– поділилася знаменитість.

TAYANNA про домашнє насильство в сім'ї

Раніше співачка розповідала, що у стосунках з Глєбовим було пристунє домашнє насильство. Продюсер неодноразово підіймав на неї руку. Проте з Анею Лорак вона цими подробицями не ділилася. TAYANNA каже, що якби вона зателефонувала і спитала, то звісно, що розповіла б їй усе. Але лізти у чужу сім'ю не хоче. Можливо, Єгор змінився і тепер поводиться по-іншому, кожні стосунки різні.

TAYANNA у "Світському житті": дивіться відео онлайн