Після скандалу: Тодоренко віддала звання "Жінка року" дівчині, якій чоловік відрубав руки

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, після скандалу з насильством активно реабілітовується. Вона вирішила віддати своє звання "Жінка року" дівчині, якій чоловік відрубав руки.

Нещодавно Регіна Тодоренко опинилася в центрі гучного скандалу через зневажливі висловлювання, які стосувалися домашнього насильства. Після цього користувачі мережі почали цькувати її. Телеведуча та співачка була позбавлена роботи та багатомільйонних контрактів. Окрім цього популярний російський глянець Glamour позбавив її звання "Жінка року". Натомість Регіна вирішила віддати статуетку Маргариті Грачовій, якій чоловік відрубав руки. Про це дівчина розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Домашнє насильство в сім'ї Маргарити Грачової

Трагедія трапилася у 2017 році. Тоді коханий Маргарити запідозрив її у зраді і вирішив покарати. Він вивіз дружину в ліс та відрубав сокирою кисті обох рук. Лікарі намагалися врятувати дівчині кінцівки і одна кисть змогла загоїтися. Проте замість другої руки у Грачової тепер протез.

На акаунті Маргарити з'явилася публікація, де вона постала, одягнувши на голову костюм панди. У руках Маргарита тримає нагороду "Жінка року", яку їй передала Регіна Тодоренко.

Грачова стала однією із героїнь фільму Тодоренко про домашнє насильство "А що я зробила, щоб допомогти?".

Під час розмови я одразу сказала: "Статуетка мені не потрібна" і жартома додала: "Краще костюм панди, у мене молодший син їх обожнює". Ось тепер я маю важке скельце з написом "Жінка року 2019" і два прекрасні костюми панд,

– написала в дописі дівчина.

Також Маргарита стала на захист Тодоренко та зазначила, що усі люди роблять помилки, головне – не залишати все і намагатися їх виправити.

Що відомо про скандал з Регіною Тодоренко?

Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов під час одного із інтерв'ю висловилися на тему домашього насильства. Зневажливі слова спровокували скандал, який довго не вщухав. Після цього на телеведучу розпочалися нападки та цькування у соціальних мережах. Сотні користувачів засудили її за думку, що безліч жертв провокують знущання своєю поведінкою, а чоловіки схильні до прояву грубощів.

Навіть після публічних вибачень Регіна відчувала на собі наслідки такого вчинку. З нею припинили співпрацю відомі бренди, де вона була обличчям рекламних кампаній, а також її позбавили звання "Жінка року".

Регіна вирішила виправити ситуацію. Вона зняла документальний фільм під назвою "А що я зробила, щоб допомогти?" . Така назва виникла після фрази, яка вмить заполонила мережу: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?".